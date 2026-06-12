До Крехова приїжджають паломники і охочі відпочити на природі

У час війни дедалі більше українців шукають місця, де можна відновити внутрішню рівновагу, відпочити від щоденного стресу та знайти духовну опору. Одним із таких місць є Крехівський монастир святого Миколая отців Василіян біля Жовкви на Львівщині. Він розташований серед лісів Розточчя, приваблює давньою історією, духовними традиціями та мальовничою природою. Тут можна віднайти спокій, відновити сили та зміцнити надію навіть у найскладніші часи. Інформаційний відділ монастиря нагадав, чому варто туди навідатися.

Тиша і природа, яка допомагає відновити ресурс

У час постійних тривог та інформаційного навантаження особливо цінною стає можливість побути в тиші. Крехівський монастир розташований біля лісу, там заспокоює спів птахів, шум дерев, джерело і свіже повітря, які створюють атмосферу спокою й сприяють відновленню. Це чудове місце для прогулянок та відпочинку на природі.

Давня історія, якій понад 400 років

Монастир заснований ще у XVII столітті, він пережив численні випробування – війни, переслідування Церкви та радянську заборону. Його історія є свідченням стійкості віри та духовних традицій.

Чудотворні ікони сприяють паломництву

У монастирі зберігаються чудотворні ікони Божої Матері та святого Миколая. Сюди приїжджають паломники, які моляться за мир, захисників України, своїх рідних та просять особистих благ.

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Духовні практики

Для багатьох відвідувачів Крехів є не лише туристичним маршрутом, а насамперед місцем духовного відновлення. Тут можна посповідатися, взяти участь у літургії та прийняти Святе Причастя.

Печери перших ченців

У лісі біля монастиря збереглися печери, де жили його перші засновники. Це місце особливо приваблює тих, хто любить активний відпочинок та хоче відчути давню атмосферу.

Печери перших монахів (фото ZAXID.NET)

Джерело серед лісу

У лісі розташоване джерело, до якого приходять паломники та туристи. Для багатьох воно стало символом очищення та оновлення.

Монастирське господарство, ферма та пасіка

При монастирі функціонують господарство, ферма і пасіка. Тут виготовляють натуральну продукцію, яку можна оглянути і продегустувати.

Монастирська крамниця

Відвідувачі можуть придбати ікони, свічки, духовну літературу, мед та інші вироби, пов’язані з монастирським життям і традиціями.

У монастирі виготовляють шоколад (фото УГКЦ)

Трапезна з локальними продуктами

Після екскурсії чи паломництва гості можуть відпочити у трапезній Viviano. Тут пропонують страви монастирської кухні, а також продукцію місцевого виробництва – сир, молоко, випічку та шоколад.

Спільнота для залежних

У 2025 році в Крехові відкрили перший в Україні дім міжнародної християнської спільноти «Ченаколо». Організація допомагає молодим людям долати залежності та життєві кризи через молитву, працю та життя в спільноті. Сьогодні цей проєкт став важливим осередком підтримки та надії для багатьох людей.