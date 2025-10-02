В Україні підвищили виплати батькам-вихователям і прийомним батькам

З 1 січня 2026 року в Україні зросте розмір виплат прийомним батькам і батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу. Їх нараховуватимуть за принципом «гроші ходять за дитиною». Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.

Там пояснили, що з наступного року виплати будуть розраховувати за новою формулою: за першу дитину – 2,5 прожиткового мінімуму, а за кожну наступну – 1,5 прожиткового мінімуму.

Якщо дорослі турбуються про дитину з інвалідністю, то виплата за неї становитиме 2 прожиткові мінімуми. У випадку інвалідності підгрупи А – 3,5 мінімуми.

Як повідомив в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, рішення Кабміну передбачає, що середньомісячний розмір виплат на одного з прийомних батьків буде таким:

2026 рік — 16 240,64 грн;

2027 рік — 16 992,16 грн;

2028 рік — 17 894,96 грн.

При цьому середньомісячний розмір виплат на одного з батьків-вихователів дитбудинку сімейного типу становитиме:

2026 рік — 52 782,08 грн;

2027 рік — 55 224,52 грн;

2028 рік — 58 158,62 грн.

У Мінсоцполітики очікують, що зміни мотивуватимуть українців брати в родині дітей-сиріт і тих, хто втратив батьківське піклування.

«Наше головне завдання, аби кожна дитина в Україні росла в родині, а не в інтернаті. Підвищення виплат для прийомних батьків і батьків-вихователів – це реальний крок для того, щоб більше дітей отримали шанс на сімейне тепло та турботу», – переконаний міністр Денис Улютін.

Крім того, Кабмін розшив підтримку для дітей, повернених з окупації чи примусової депортації Росією. Тепер право на допомогу у розмірі 50 тисяч грн матимуть не лише діти до 18 років, а й молоді люди віком 18–23 роки, які під час депортації були неповнолітніми.