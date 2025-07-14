Батьки зможуть отримувати одноразові та регулярні виплати

У понеділок, 14 липня, Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт про допомогу родинам до та після народження дитини. Проєкт передбачає збільшення у п’ять разів одноразової виплати після народження дитини, та в сім разів – місячні виплати, повідомили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю» пропонує реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Зокрема, законопроєкт передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.

Також законопроєкт передбачає встановлення щомісячної допомоги на одну дитину у розмірі 7000 грн. Раніше сума щомісячної допомоги була незмінною з 2014 року та становила всього 860 грн.

«Суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч грн на місяць», – повідомив пре’єр-міністр.

Денис Шмигаль додав, що законом передбачені щомісячні виплати одному з батьків чи опікуна для догляду за дитиною до одного року. Розмір виплат наразі невідомий, його згодом визначить Кабмін.

Крім того, Мінсоцполітики подало пропозиції надавати допомогу для догляду за дитиною за програмою «єЯсла». Програма передбачає, що батьки зможуть обирати – повернутися до роботи, коли дитині виповниться один рік, або виховувати її до трьох років.

«Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка», – пояснив Шмигаль.

«Пакунок малюка» Кабмін залишив у двох варіантах:

натуральній допомозі

грошовій компенсації в понад 7500 грн

Коли саме збільшать виплати, у Кабміні не уточнили. За словами Дениса Шмигаля, деталі щодо виплат на народження дитини згодом повідомить Мінсоцполітики.

Нагадаємо, 7 липня Кабмін затвердив нову виплату за програмою «Пакунок школяра», у рамках якої кожна родина, яка відправляє свою дитину в перший клас, зможе отримати 5 тис. грн. Заявку на отримання виплати потрібно подати в «Дії», а гроші можна буде витратити на канцелярське приладдя, книжки, дитячий одяг та взуття.