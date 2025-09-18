Розмір виплати залежатиме від складу родини і її доходів, але не може бути нижчим за прожитковий мінімум

Кабінет міністрів України схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги». Про це повідомили в середу, 17 вересня, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук та народний депутат Олексій Гончаренко.

Документ передбачає, що з 1 січня 2026 року в Україні запровадять базову соціальну допомогу, яка замінить низку окремих виплат для малозабезпечених сімей, багатодітних родин, дітей одиноких матерів чи батьків, людей з інвалідністю та інших.

Законопроєктом скасовується поняття «рівень забезпечення прожиткового мінімуму», а вводиться «базова величина» – сума мінімально необхідного доходу на одну людину в родині. Її щороку встановлюватиме уряд.

Зокрема, розмір базової соціальної допомоги пропонується визначати як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сімʼї та середньомісячним сукупним доходом сімʼї.

Базова величина визначатиметься так:

100% нараховуватиметься на першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї);

70% – на кожного наступного члена сім’ї;

100% – для кожної дитини до 18 років та для людей з інвалідністю І або II групи.

Зазначається, що допомога стане адресною, а виплати адмініструватиме окремий орган. Оформити соціальну допомогу можна буде через «Дію» або у ЦНАПі.

Нагадаємо, у липні 2025 року Мінсоцполітики почало тестування нового виду соцпідтримки для отримувачів виплат – базової соціальної допомоги. Родини могли обрати: продовжувати отримання чинних видів допомог чи перейти на базову соціальну допомогу. Під час тестувань розмір базової величини становив 4500 грн.