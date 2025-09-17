Уряд оновив підтримку ВПО та повернених цивільних

Уряд підтримав посилення підтримки вимушених переселенців та звільнених з полону цивільних українців. Про це повідомила у середу, 17 вересня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час виїзного засідання в Сумах.

За словами Свириденко, Кабмін схвалив запровадження нових послуг для ВПО. Серед них – можливість отримати додаткову медичну консультацію одразу на місці тимчасового проживання переселенців.

«Така можливість допоможе стабілізувати стан здоров’я людей, які вимушено поїхали через бойові дії. У разі необхідності — протягом 30 днів можна пройти лікування у медичному закладі», – пояснила прем’єр-міністерка.

Крім того, ВПО з категорії маломобільних громадян зможуть отримати допомогу у веденні побуту, а не тільки ліжко-місце в пункті тимчасового проживання. Послугу будуть надавати на місцях розміщення ВПО за спільного фінансування державного бюджету та бюджетів територіальних громад, з яких евакуювали людей.

Також Свириденко оголосила, що уряд виділить одноразову виплати 2000 грн до допомоги ВПО, які безперервно працювали протягом 6 місяців. Виплата покликана підтримати працевлаштування внутрішньо переміщених українців.

Окрім того, Кабмін виділив 1 млрд грн субвенцій для будівництва, відновлення та переобладнання помешкань для ВПО. Надавачі послуг отримуватимуть гроші за умови, що все житло буде пристосоване й для маломобільних громадян. Зазначається, що субвенція покриватиме 100% будівництва чи ремонту для Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей. Для решти областей не більше 60% витрат покриватиметься коштом субвенції та 40% коштом місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Свириденко додала, що переселенці, які отримують пільги або житлові субсидії, але які не отримали кошти від міжнародних організацій, а також люди з прифронтових територій, зможуть придбати дрова на зиму. Уряд планує виділяти приблизно 8000 грн на закупівлю твердого палива – за словами прем’єр-міністерки, на додаткову підтримку можуть розраховувати 32 тис. домогосподарств.

Також уряд змінив правила підтримки цивільних, які повернулися з російського полону. Так, лікування у санаторій за бажанням можна буде проходити у супроводі однієї людини. Також повернені з полону більше не мають бути членами спорторганізації чи брати участь у змаганнях, включених до державних або регіональних календарних планів, щоб отримати спортивний протез.