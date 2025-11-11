Українці отримують нацкешбек за серпень

У вівторок, 11 листопада, в Україні стартували виплати за серпень 2025 року за програмою «Національний кешбек». Учасники програми отримають від держави рекордні 509 млн грн, що майже на півтора раза більше, ніж у серпні минулого року. Про це повідомляє Мінекономіки.

За серпень українці придбали товари вітчизняного виробництва на майже 5,1 млрд грн, а понад 3,6 млн – обрали продукцію національних виробників. Заступник міністра економіки Андрій Телюпа зазначив, що кожна гривня кешбеку одночасно підтримує українських виробників, стимулює попит, зберігає робочі місця та зміцнює внутрішній ринок.

Зауважте. До програми вже долучилися понад 1 860 компаній з різних секторів економіки. Загалом у 2025 році державою вже виплачено близько 4 млрд грн кешбеку.

Для участі в програмі потрібно зареєструватися у застосунку «Дія», обрати один із 20 банків-учасників і відкрити картку «Національний кешбек». Програма стартувала в тестовому режимі 2 вересня 2024 року, а офіційно запрацювала 11 жовтня.

Чому виплати затримали?

6 листопада «Економічна правда» повідомила, що впродовж двох місяців виплати за програмою «Національний кешбек» не надходили через брак коштів. Користувачі скаржилися, що останній платіж отримали на початку вересня — за покупки, зроблені в липні, тобто навіть тоді нарахування відбулося з затримкою.

Тоді ж у міністерстві економіки пояснили, що програма продовжує працювати, виплати не скасовані, а тимчасове затримання пов’язане з технічними процесами погодження.

Нагадаємо, що програма «Національний кешбек» стартувала в тестовому режимі 2 вересня 2024 року, а офіційно запрацювала 11 жовтня того ж року. Отримані гроші можна витратити до кінця 2025 року на комунальні послуги, книги, ліки та інші товари, зареєстровані в програмі. Також можна направити кешбек на благодійність, купівлю військових облігацій або підтримку ЗСУ.