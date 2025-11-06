Українці скаржаться, що не отримують виплати за програмою «Національний кешбек» уже майже два місяці. Востаннє зарахування коштів відбулося на початку вересня – тоді надходили виплати за покупки, здійснені у липні. Водночас серпневий платіж і досі перебуває у статусі «в обробці».

Як повідомила 6 листопада «Економічна правда» із посиланням на джерела в уряді, затримка виплат пов’язана із браком фінансування. У бюджеті коштів на ці цілі не залишилося, а резервний фонд, з якого планували залучити гроші, також вичерпано. Водночас рішення про додаткове виділення коштів уже ухвалене, тож найближчим часом виплати мають відновитися.

Цю інформацію прокоментували й у Міністерстві економіки, заявивши, що виплати за серпень будуть проведені наступного тижня у повному обсязі.

«Затримка пов’язана із технічним процесом погодження, адже фактична кількість учасників програми виявилася значно більшою за прогнозовану. Саме за серпень сума виплат буде рекордною – 509 млн грн», – повідомили у відомстві.

Після завершення серпневих нарахувань, зазначають у Мінекономіки, розпочнеться виплата кешбеку за вересень.

Попри тимчасові фінансові труднощі, уряд уже анонсував нові соціальні ініціативи. Зокрема, йдеться про програму «Зимова підтримка», яка передбачає разову допомогу всім охочим українцям, а також окремі виплати у розмірі 6500 грн для соціально вразливих категорій населення.

За оцінками уряду, на реалізацію цієї програми потрібно близько 14 млрд грн. Водночас, як нагадує «Економічна правда», минулої зими «тисячу Зеленського» отримали 14,4 млн громадян, що коштувало бюджету 14,4 млрд грн.