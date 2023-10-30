Засновник будівельної компанії M Group Development Іван Мельник (ліворуч) та директор цієї компанії Василь Печіль

Засновника будівельної компанії M Group Development Івана Мельника та директора цієї компанії Василя Печіля оголосили у розшук за шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. На сайті МВС вказано, що обоє чоловіків зникли 25 вересня.

Будівельна компанія M Group Development скандально відома у Івано-Франківську, оскільки керівництво цієї компанії призупинило будівництво житла та має борги перед постачальниками, які вони намагаються стягувати через суд. Торік під мерією Франківська влаштували масовий пікет, на який прийшли близько 150 людей, які вклали кошти у будівництво житла цією компанією.

За даними місцевого порталу «Галка», йдеться про вкладників у будівництво таких ЖК: «Престиж Таун», «Смарагдові Вежі», «Рівер Парк 2», «Рівер Парк 3», «Вайт Хаус», «Дрім Таун», «Європейський Сіті 4», «Діамант Хол», «Шевченко 2». Більшість інвесторів сплатили повну вартість квартир, але компанія заморозила будівництво та не надавала жодної інформації про відновлення робіт – офіс був зачинений.

За даними «Галки», наразі у справі Івана Мельника та директора компанії є понад 60 заявників. Вони повідомили про фінансові махінації на суму, як мінімум, у 50 мільйонів гривень. Інвестори, котрі залишилися без житла, можуть звертатися із заявами в поліцію.

Щодо засновника будівельної компанії M Group Development Івана Мельника та директора цієї компанії Василя Печіля порушили кримінальну справу через шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. За даними МВС, із 25 вересня 2023 року вони переховуються від правоохоронців, тому їх оголосили у розшук.