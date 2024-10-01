Василь Печіль є співзасновником низки компаній та директором скандальної M Group Development

Слідчі повідомили про ще одну підозру в шахрайстві директору компанії M Group Development Василю Печілю, який разом із забудовником ошукав покупців. Василь Печій із вересня 2023 року перебуває в рошуку через підозру в аналогічній справі.

За даними слідства, керівник будівельної компанії упродовж 2020-2021 років він укладав із інвесторами договори купівлі-продажу, але житловий комплекс досі не збудував та не здав в експлуатацію. Загалом забудовник ошукав покупців на 13 млн грн.

Слідчі повідомили йому про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні доходів за ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 ККУ. Наразі директор компанії перебуває в міжанродному розшуку. Слідчі скерувати в суд клопотання про запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними місцевого сайту «Курс», ідеться про скандального забудовника Василя Печіля й будівництво ЖК на вул. Хоткевича. Там компанія M Group, співзасновником якої він є, будує кілька ЖК, зокрема, комплекс Red House і White House.

Будівельна компанія M Group Development скандально відома у Івано-Франківську, оскільки керівництво цієї компанії призупинило будівництво житла та має борги перед постачальниками, які вони намагаються стягувати через суд.

Раніше поліція повідомила власнику компанії Івану Мельнику та директору Василю Печілю про підозри в шахрайствах. Ця справа стосується ошуканих вкладників ЖК «Престиж Таун», «Смарагдові Вежі», «Рівер Парк 2», «Рівер Парк 3», «Вайт Хаус», «Дрім Таун», «Європейський Сіті 4», «Діамант Хол», «Шевченко 2». Більшість інвесторів сплатили повну вартість квартир, але компанія заморозила будівництво та не надавала жодної інформації про відновлення робіт.

За інформацією «Галки», наразі у справі Івана Мельника та директора компанії є понад 60 заявників. Вони повідомили про фінансові махінації на суму, як мінімум, у 50 мільйонів гривень. Інвестори, котрі залишилися без житла, можуть звертатися із заявами в поліцію. За даними МВС, із 25 вересня 2023 року Василь Печіль та Іван Мельник переховуються від правоохоронців, тому їх оголосили у розшук.

Додамо, що поліція також розслідує окреме кримінальне провадження, в якому фігурує інша компанія Печіля та Мельника – ТОВ «Торговий дім Інвестбудсервіс ЛТД». У 2018 році компанія уклала з власниками кіосків на вул. Хоткевича, 65 угоду, за якою забудовник мав знести торгові павільйони, а натомість передати підприємцям комерційні приміщення в новобудові. При цьому, ДАБІ та міська рада, за матеріалами слідства, дозволів на це будівництво не видавали. Пізніше завдяки підробленим документам представники ТМ «Інвестбудсервіс ЛТД» зареєстрували на нежитлові приміщення право власності, а власники кіосків залишились без майна. Судячи з кадастрового номеру ділянки, йдеться про ЖК Red House II.