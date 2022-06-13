Господарський суд Івано-Франківської області зобов’язав фірму-забудовника «Смарагдові вежі» заплатити понад 1 млн грн заборгованості перед ТДВ «Івано-Франківськзалізобетон». Будівництво на території житлового комплексу «Смарагдові вежі» в Івано-Франківську не ведеться вже кілька років, забудовник – Івану Мельник та його дружина Оксана Мельник. За останні роки в Івана Мельника через суди стягнули близько 34 млн грн боргів перед постачальниками.

Про рішення у справі повідомила прес-служба Господарського суду Івано-Франківської області у понеділок, 13 червня. У матеріалах справи йдеться, що «Івано-Франківськзалізобетон» поставив компанії «Смарагдові вежі» товар згідно з договором, однак отримав лише частину оплати за нього. Сума боргу перевищувала 1 млн грн.

«Вказана заборгованість зафіксована в приєднаному до матеріалів справи акті звірки взаєморозрахунків, який підписаний обома сторонами та скріплений печатками товариств. Відповідач доказів належного виконання своїх зобов’язань не надав, доводи позивача не спростував», – зазначається у матеріалах суду.

Відтак, суд зобов’язав ТОВ «Смарагдові вежі» сплатити заборгованість перед ТДВ «Івано-Франківськзалізобетон» в сумі понад 1,044 млн грн.

Як зазначає місцеве видання «Курс», житловий комплекс «Смарагдові Вежі» є проектом «M Group Development», розташований в мікрорайоні Пасічна. Будівництво на майданчику не ведеться вже кілька років. ТОВ «Смарагдові вежі» належить Івану Мельнику та його дружині Оксані.

Забудовник вже неодноразово був фігурантом судових позовів про стягнення боргів постачальникам. Зокрема, у лютому 2022 року фірма «Спецзалізобетон» стягнула з ТОВ «Будівельна компанія Мельник» понад 500 тис. грн. Раніше ще три фірми забудовника Івана Мельника зобов’язали виплатити майже 3 млн грн боргу постачальнику металу, а також 30 млн грн з будівельної компанії «Мельник», яка також належить цьому забудовнику. У жовтні 2021 року компанія Івана Мельника «М Груп Девелопмент» повідомила, що роботи на деяких майданчиках були призупинені начебто через рейдерську атаку.