Школу відкрили у січні 2022 року, але одразу ж виникла проблема: у підвалі приміщення набиралась вода

Слідчі вручили підозру керівнику фірми «Олицький агробуд», яка займалась будівництвом школи в селі Башлики Луцького району. За версією правоохоронців, директор підприємства вносив неправдиві дані в акти виконаних робіт і таким чином присвоїв 1 млн грн зі 113 млн, які були витрачені на будівництво навчального закладу. Невдовзі йому повинні обрати запобіжний захід, за скоєне йому загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомила прес-служба прокуратури області, підозру вручили директору підприємства, яке займалось будівництвом школи у селі Башлики Луцького району. Угоду про будівництво фірма уклала з Департаментом регіонального розвитку та ЖКГ Волинської ОДА в 2018 році.

Слідство вважає, що під час виконання робіт директор вносив неправдиві дані у акти виконаних робіт. «Директор товариства вносив у акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про використані під час проведення робіт матеріали та їх вартість на суму понад 1 млн грн, а також підписував ці акти. На підставі підроблених посадовцем документів кошти були перераховані із бюджету на рахунки підприємства», – йдеться у повідомленні.

Відтак чоловікові повідомили про підозру у порушенні ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення) та ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення майна в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає до 12 років тюрми. Вирішується питання про обрання директору підприємства запобіжного заходу.

Як зазначено на Prozorro, аукціон з будівництва загальноосвітньої школи в селі Башлики Луцького району в 2018 році виграло підприємство «Олицький агробуд», запропонувавши ціну 104 млн грн. Згідно з даними на YouControl, підприємство очолює Олег Войчак.

Додамо, що у січні 2022 року батьки скаржились на те, що у підвалі новозбудованої школи набирається вода. Тоді Олег Войчак пояснював 12 каналу, що причина – у прорваній трубі, однак після її ремонту ситуація не змінилась. Загалом будівництво школи обійшлось у 113 млн грн.