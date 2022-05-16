Директора підприємства на Волині підозрюють у привласненні понад 1 млн грн бюджетних грошей. У 2019 році чоловік уклав договір з відділом освіти та молоді однієї з РДА про підключення до інтернету навчальних закладів району. Пізніше він вніс неправдиві дані у акти виконаних робіт і привласнив близько 1 млн грн. Йому вже вручили підозру, незабаром будуть обирати запобіжний захід.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Волині, у 2019 році підприємство згідно з договором, укладеним із відділом освіти та молоді однієї з районних державних адміністрацій, виконувало роботи з організації підключення та доступу до інтернету навчальних закладів району. Загальна вартість робіт за договором становила 1 млн 427 тис. грн.

Упродовж листопада-грудня 2019 року директор товариства вніс у акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про використані під час проведення робіт матеріали та їх вартість на суму понад 1 млн грн, а також підписав ці акти та скріпив печаткою підприємства. На підставі підроблених посадовцем документів гроші перерахували з бюджету на рахунки товариства.

«За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури директору одного з волинських підприємств повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення й привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем», – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про обрання директору підприємства запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до 12 років тюрми.

Зазначимо, що прокуратура не розголошує назву підприємства. Однак на сайті Prozorro є інформація про укладену угоду між відділом освіти та молоді Рожищенської РДА та підприємством «Сталкер ІТК» на суму 1 млн 427 тис. грн.

Згідно з даними на YouControl, власником підприємства є Руслан Приймачук. Основна діяльність підприємства – оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням.