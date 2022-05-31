Загальна вартість футбольного майданчика – 1,7 млн грн

Підрядник, який виконував будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям в одному із сіл поблизу Чернівців, здав роботи без встановлення штучного газону та відповідного спортивного обладнання. Інженер з технагляду прийняв роботу та підписав акти, попри те, що фактично будівництво завершено не було. За даними правоохоронців, фігуранти таким чином привласнили 800 тис. грн бюджетних коштів.

Як у вівторок, 31 травня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, ще у листопаді 2021 року одна з сільських рад Чернівецького району уклала договір з приватним підприємцем та інженером з технічного нагляду щодо будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям на суму 1,7 млн грн.

«За даними слідства, підрядник виконав роботу лише частково – без встановлення штучного газону та відповідного спортивного обладнання», – йдеться у повідомленні прокуратури. Підприємець вніс до актів приймання виконаних робіт неправдиві відомості про завершення будівництва, а інженер з технічного нагляду підписав ці документи. Фігурант справи безпідставно освоїли понад 800 тис. грн бюджетних коштів.

Підприємцю та інженеру повідомили про у зловживанні службовим становищем, привласненні бюджетних коштів та підробці офіційні документи (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 ККУ). Розслідування триває.