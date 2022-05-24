Колишню начальницю одного з відділів Великоберезнянської РДА суд зобов’язав відшкодувати державі 125 тис. грн. За даними слідства, чиновниця підробила документи і протягом кількох місяців незаконно нараховувала премії собі та колегам.

Про рішення суду стосовно екс-посадовиці Великоберезнянської РДА стало відомо у вівторок, 24 травня, після повідомлення прес-служби Закарпатської обласної прокуратури. Під час слідства правоохоронці встановили, що колишня чиновниця змінювала першу сторінку в підписаному розпорядженні голови райдержадміністрації та нараховувала собі та кільком працівникам премії до зарплати.

«Підробивши документи, екс-чиновниця збільшила відсоток премії собі та колегам. Для такого «донарахування» вона просто змінювала першу сторінку у вже підписаному розпорядженні голови райдержадміністрації. Так, протягом кількох місяців окремі працівники одержували завищену заробітну плату, а з бюджету РДА таким чином незаконно розтрачено 125 тис. грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі уточнюють, що обвинувачена відмовилась добровільно відшкодувати кошти, тому прокуратура звернулася до суду з позовом. Великоберезнянський районний суд зобов’язав екс-чиновницю відшкодувати суму завданих державі збитків.