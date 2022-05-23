Фірма «Екобуд-2018» за три роки отримала на держзакупівлях понад 18, 6 млн грн

34-річного керівника будівельної фірми «Екобуд-2018» Василя Гацька підозрюють у привласненні 1 млн грн державних коштів при будівництві амбулаторії в селі Тур’я Бистра поблизу Перечина. За даними правоохоронців, директор фірми вказав у документації неправдиві дані про витрати і вписав у акти обладнання для амбулаторії, яке навіть не було закуплене. Сума привласнених коштів – 921 тис. грн.

Як у понеділок, 23 травня, повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області, директору фірми, яка займалася будівництвом амбулаторії в одному з населених пунктів Тур’є-Реметівської громади, оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем та заволодінні майже 1 млн грн коштів.

«Підозрюваний вніс неправдиві дані щодо вартості виконаних робіт і здійснені витрати у ряд офіційних документів. При цьому, зазначене в актах обладнання навіть не було закуплене товариством. На підставі фальсифікованої документації директор у подальшому заволодів майже 921 тис. грн, завдавши шкоду територіальній громаді на вказану суму», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Назву будівельної фірми та ім’я її керівника у прес-службі прокуратури не називають, проте відомо, що будівництво амбулаторії відбулось у 2020 році, вартість робіт становила 6,1 млн грн. Крім будівельних робіт, фірма мала також закупити обладнання для нової амбулаторії.

За інформацією ZAXID.NET, йдеться про будівництво сімейної амбулаторії у селі Тур’я Бистра. Тендер на спорудження нового медзакладу в цьому селі у 2019 році виграло ТОВ «Екобуд-2018». Договір на понад 6,1 млн грн Тур’є-Бистрянська сільська рада уклала з фірмою у грудні 2019 року, згідно з документом, будівництво завершилось до кінця 2020 року. Керівник ТОВ «Екобуд-2018» – мешканець Батьова Василь Гацько.

Наразі директору ТОВ «Екобуд-2018» оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ (заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні). Як уточнюють у прес-службі поліції Закарпаття, за скоєне директору фірми загрожує до восьми років позбавлення волі.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Екобуд-2018» зареєстрована у Берегівському районі в черні 2018 року. Її засновником та одночасно директором є Василь Гацько. Одразу у 2019 році фірма отримала держзакупівель на суму понад 3,9 млн грн, у 2019 – на 12,7 млн грн, у 2020 – на майже 2 млн грн. Компанія також фігурує у кількох кримінальних провадженнях стосовно розкрадання державних коштів при будівництві різних об’єктів та недотримання строків робіт. Разом із тим, із 2018 року фірма «Екобуд-2018» вигравала державні тендери на будівництво об’єктів, ремонти в школах, адмінбудівлях, реконструкцію спортмайданчиків у різних районах Закарпаття.