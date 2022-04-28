Мешканці Черніїва, що входить до складу Івано-Франківської територіальної громади, виступили категорично проти будівництва житла для переселенців на території села. Раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявляв про наміри побудувати у Чернієві виділили 10 га землі для будівництва мікрорайону на 2,5 тис. квартир. Зараз місто шукатиме іншу земельну ділянку.

Про відмову Черніїва від будівництва житла для переселенців, які переїхали в Івано-Франківськ через війну, повідомив мер Руслан Марцінків під час ефіру в четвер, 28 квітня. За його словами, місто не буде будувати мікрорайон для переселенців, якщо місцеві мешканці проти. Натомість міськрада шукатиме інше земельну ділянку для будинків для переселенців.

«Є звернення від Черніївської громади про те, що вони категорично проти, щоб будувалось житло для внутрішньо переміщених осіб за міжнародні гроші. Якщо громада проти, ніхто не піде проти громади», – сказав Руслан Марцінків, не уточнивши, що стало причиною для категоричної позиції місцевих мешканців.

За словами мера, міськрада більше не буде розглядати ділянку у Черніїві для будівництва житла для переселенців, наголосив, що влада прислухається до будь-якої думки та попросив мешканців не переживати.

«Відповідно, цю земельну ділянку ми знімаємо і будемо розглядати іншу для того, щоби вирішувати проблему, яка є. Тому не переживайте, ми дослуховуємося до будь-якої думки, рішення того чи іншого населеного пункту міста Івано-Франківськ», – додав міський голова.

Зазначимо, наразі в Івано-Франківську офіційно зареєстровано близько 45 тис. переселенців. У середу, 27 квітня, Руслан Марцінків у коментарі «Суспільному» повідомив, що у селі Черніїв Івано-Франківської громади міськрада виділила 10 га землі на будівництво житла для переселенців. За словами мера, це мали бути п’ятиповерхові будинки на 2,5 тис. квартир та необхідною інфраструктурою для мешканців нового мікрорайону. Також Руслан Марцінків наголошував, що на цей проект міська рада планувала залучити кошти міжнародних донорів. Орієнтовна вартість проєкту складає близько $20 млн доларів.