Довгобуди та будівлі, які вже тривалий час пустують на Буковині, пропонують перетворити на комфортне житло для переселенців. Наразі в області вже є близько 100 будівель, які могли б стати оселею для людей. Їх можна переобладнати за кілька місяців. Крім того, Чернівецька ОВА вже підготувала понад 200 га земельних ділянок для будівництва нового житла для біженців.

Про плани облаштувати у довгобудах житло для переселенців розповів голова Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у четвер, 28 квітня.

У Чернівецькій області готові будувати й нове житло для людей, які втікали від війни. Для цього вже знайшли кілька десятків земельних ділянок, загальною площею понад 200 гектарів. Крім того, довгобуди та будівлі, які тривалий час пустують, на Буковині пропонують також перетворити на будинки для переселенців.

«Виходимо з ініціативою у дуже стислі терміни, до 1 вересня, перетворити на житло колишні будівлі соціальної інфраструктури, які не використовуються. Маємо більше ста таких споруд, які за два-три місяці можна переобладнати та отримати ще дві тисячі квартир для переселенців», – сказав Сергій Осачук.

За даними Чернівецької обласної військової адміністрації, з початку повномасштабної війни в Україні на Буковину приїхали понад 100 тисяч переселенців з областей, де ведуться активні бойові дії.