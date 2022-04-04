США постачатиме такі будиночки для компактного проживання переселенців

Закарпатська обласна військова адміністрація відправила у Київську область 18 спеціальних модульних будинків для постраждалих від війни у Бучі, Гостомелі та інших містах. Будинки передані Закарпаттю зі США як гуманітарна допомога. Вони легко транспортуються, швидко монтуються та мають усі необхідне для тимчасового проживання людей. У США такі конструкції використовувати для поселення сімей після природніх катастроф.

Про відправку модульних будинків на Київщину повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита у неділю, 3 квітня. За його словами, 18 спеціальних модульних будинків Закарпаттю передав екс-губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі від Центру лідерства «George E. Pataki Leadership Center» та Фонду допомоги Україні «The Ukrainian relief found» у вигляді гуманітарної допомоги.

«Ми направимо до Київської області, котру вчора наші Збройні сили звільнили від окупанта.Саме там зараз ця інфраструктура дуже необхідна, і ми одразу передаємо її для потреб тих, хто опинився у важкій ситуації у Бучі, Гостомелі та інших містах», – зазначив Віктор Микита.

Також він уточнив, що ці будинки можуть забезпечити тимчасове проживання людей за будь-яких умов. Вони монтуються за лічені хвилини, швидко та легко транспортуються, мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період.

Віктор Микита запропонував американським колегам розглянути можливість постачання та компактного розташування містечок із модульних будинків у регіонах, які сьогодні звільнені ЗС України від окупанта, і де люди залишилися без даху над головою через бомбардування. Екс-губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі зазначив, що контактні менеджери вже незабаром почнуть працювати над формуванням комплексного запиту. Він також запропонував створити на Закарпатті спецфонд для благодійних внесків зі США для розбудови місць компактного проживання для переселенців.