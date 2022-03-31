Американці спустошували полиці аптек, аби допомогти українцям

Дізнавшись про війну в Україні, американці почали масово закуповувати медикаменти та привозити їх на склад, де Асоціації українців у штатах Вашингтон та Орегон збирали допомогу для наших земляків. Про це 31 березня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький з посиланням на президентку Асоціації українців штату Вашингтон Лілію Коваленко.

З ініціативи Асоціацій українців у штатах Вашингтон та Орегон зібрали допомоги на понад 3,5 мільйони доларів. Актуальні потреби напряму дізнавалися у МОЗ України. З перевезенням допомогла «Нова Юкрейн».

На складі у США розподіляють ліки для ЗСУ та переселенців

«Підтримали нас і американські госпіталі. Вони віддали те, що мали в запасі: аптечки, турнікети, кровоспинні засоби. Також до збору допомоги долучились великі благодійні організації, зокрема Medical Team International та Medical Team Worldwide», – повідомила Лілія Коваленко.

Зібрану допомогу розподіляють між нашими воїнами та вимушеними переселенцями.

До слова, медична допомога з ініціативи Асоціацій українців у штатах Вашингтон та Орегон регулярно надходить українським воїнам з 2014 року.