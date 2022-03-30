Частину медикаментів отримають чотири заклади охорони здоров'я Львівщини,

На Львівщину надійшло близько 6 тонн медичної гуманітарної допомоги з Німеччини. Це інсуліни різних видів та кровоспинні. Для розподілу вантаж скерували на один із аптечних складів області, повідомив 30 березня голова ЛОВА Максим Козицький.

«Частину медикаментів отримають чотири заклади охорони здоров'я Львівщини, два з яких – дитячі. Інша частина зберігатиметься на складі для подальших потреб як Львівщини, так і інших регіонів України», – повідомив Максим Козицький.

Медикаменти збирали у різних містах Німеччини і централізовано відправили з лікарні німецького міста Реґенсбурґ під назвою «Милосердні брати». Організували збір коштів для закупівлі медичної гумдопомоги доктори Губерус фон Восс та Мішель Мертер.

Вони також розповіли, що зараз по всій країні відбуваються благочинні концерти, а за виручені від них кошти планують закупити ще одну партію ліків.

Максим Козицький повідомив, що посприяла тому, аби ця допомога надійшла на Львівщину, ГО «Захистимо Україну разом», яка включає кілька громадських формувань, зокрема: «Будуймо Україну Разом», «Соціальний захист населення та учасників АТО, «Народна Євро Сила» та «ІСUPP».