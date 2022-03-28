За час війни Україна отримала близько двох тисяч тонн ліків та медичних виробів

13 тонн ліків для невідкладної допомоги та лікування хронічних хвороб надійшли до України із США. Це численні засоби для лікування травм, ліки проти інфекційних хвороб, гіпотензивні засоби тощо. Загальна вартість допомоги – понад 20 млн доларів, повідомило 28 березня МОЗ.

Гуманітарний вантаж надіслано американськими благодійними організаціями Heart to Heart International та HOPE worldwide.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Олексія Яременка, це один з найбільших медичних гуманітарних вантажів, що надійшли до України з моменту російського вторгнення.

«Завдяки численній міжнародній допомозі, мільйони громадян та тисячі закладів охорони здоров'я у різних регіонах країни вже забезпечені медикаментами, яких потребують. Нині МОЗ зосереджує зусилля на тому, аби життєво необхідні ліки та медичні вироби безперебійно постачалися в зони активних бойових дій», – повідомив Олексій Яременкко.

Отримані ліки та медичні вироби розвезуть до лікарень у центральних, східних та південних регіонах України, які нині найбільше потерпають від повномасштабне вторгнення Росії.

З моменту повномасштабного російського вторгнення, повідомляє МОЗ, до України надійшло близько двох тисяч тонн ліків та медичних виробів від країн-партнерів та численних представників українського і міжнародного бізнесу.