Бронежилети передадуть медикам, які працюють у зоні бойових дій

Благодійна організація «100% життя» передала МОЗ понад 1000 бронежилетів. Їх передадуть лікарям екстреної медичної допомоги, які перебувають у зоні бойових дій, повідомили 26 березня у міністерстві.

«Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб кожен лікар, який у «швидкій» виїжджає на виклик, був у максимальній безпеці. Я вдячний волонтерам та благодійникам, які долучилися до забезпечення наших лікарів необхідним захистом», — повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, найближчим часом, надійдуть ще бронежилети. Усі вони будуть розподілені між закладами екстреної медичної допомоги, які знаходяться безпосередньо у зоні бойових дій та на прифронтових територіях. Мова йде про медзаклади у центральних, східних та південних регіонах України.

До слова, за час війни російські окупанти вбили 6 українських медиків, ще 18 отримали поранення. Обстріляно 248 лікарень, 13 яких зруйновано вщент. Також під обстріли потрапили 65 автомобілів швидкої допомоги.