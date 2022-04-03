Гумдопомога для України була зібрана лікарнями та благодійниками з різних штатів

США надіслали Україні 150 тонн медикаментів та витратних матеріалів, Два літаки з медичною допомогою вже приземлилися у Польщі і звідти гуманітарний вантаж вже прямує в Україну, повідомило 3 квітня МОЗ України.

«Два літаки з медичною допомогою для України вже здійснили посадку у Польщі. Наразі ми розподіляємо гуманітарний вантаж і наземними шляхами доставлятимемо його на нашу територію. Частина вантажу вже знаходиться в Україні. Цього разу ми отримали від наших партнерів не лише медикаменти, а й обладнання та автівку швидкої допомоги», – повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко

Гуманітарний вантаж складається з медикаментів, яких нині найбільше потребують українські лікарні. Серед них: антибіотики, кровоспинні та протизапальні препарати, хірургічний шовний матеріал, турнікети для зупинки кровотечі та необхідне медичне обладнання. Окрім того, один із літаків, серед іншого, доставив ще й автомобіль швидкої медичної допомоги.

Гумдопомога для України була зібрана лікарнями та благодійниками з різних штатів за підтримки Української медичної асоціації Північної Америки (UMANA).

Отримані ліки, медичні вироби та обладнання будуть розподілені між українськими лікарнями, які дотичні до зони бойових дій та найбільше потребують підтримки.