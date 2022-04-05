Пані Стефанія прийняла переселенців на другий день повномастабної війни

Мешканка Івано-Франківської області Стефанія з початку повномасштабної війни Росії з Україною прихистила 25 переселенців у своєму будинку. Люди приїжджали із з Харкова, Києва та Кривого Рогу. Незадовго до початку війни у Стефанії помер чоловік, а переселенці стали їй розрадою.

Як у вівторок, 5 квітня, повідомило «Суспільне», перших гостей-переселенців Стефанія прийняла 25 лютого. Тоді до жінки приїхали дві сім’ї з Харкова та Києва. Незадовго до початку війни у Стефанії помер чоловік. Жінка розповідає, переселенці стали її розрадою від горя, адже троє її дітей давно працюють за кордоном.

«Переселенці мене врятували. Було дуже тяжко. Знаєте, як це після похорону — сама в чотирьох стінах залишилася. Але приїхали люди, то й не було коли сумувати й лякатися», — розповідає жінка.

Приймати переселенців у своєму будинку Стефанії запропонувала донька, яка побачила у Facebook допис старости села. Зараз більшість людей, які зупинялися в Стефанії, пороз’їжджалися. Стефанія розповідає, що готова й надалі приймати людей. З деякими гостями жінка підтримує зв'язок: чоловік з однієї родини, що залишився в Україні, пообіцяв Стефанії, що приїде із сім’єю святкувати перемогу.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Івано-Франківська область прийняла понад 115 тис. переселенців з регіонів, які найбільше постраждали внаслідок бойових дій. Зокрема, в Івано-Франківську наразі нараховується понад 13,5 тис. офіційно зареєстрованих переселенців.