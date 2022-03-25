Допомога надаватиметься тим переселенцям, які не планують виїжджати з України

Переселенцям, які приїхали на Закарпаття із регіонів України, де зараз ведуться активні бойові дії, виплачуватимуть по 2,2 тис. грн протягом трьох місяців. Загалом виплати отримають понад 45 тисяч людей, які наразі тимчасово перебувають на території Закарпатської області.

Як у п'ятницю, 25 березня повідомила прес-служба Закарпатської обласної військової адміністрації, допомога передбачена для переселенців, які не планують залишати Україну. Для участі у програмі біженцям потрібно пройти реєстрацію у центрах надання допомоги переселенцям. Кошти можна буде отримати у відділеннях Укрпошти. Програму реалізовує Закарпатська ОВА у співпраці з УВКБ ООН, Агентством ООН у справах біженців.



«Понад 45 тисяч вимушено переміщених осіб, які перебувають на території регіону, зможуть протягом трьох місяців отримувати виплати 2 220 гривень на базові потреби щомісячно», — зазначив заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Петро Добромільський.

За його словами, підтримку надаватимуть кожному члену сім’ї. Ініціатива спрямована на допомогу людям, які покинули свої домівки через війну, але не планують виїжджати з України. Кошти можна буде отримати у відділеннях Укрпошти, а надалі — банківським переказом.

Зареєструватися для участі в програмі можна за адресами:

Ужгород, вул. Ференца Ракоці, 2 («Совине Гніздо»);

Ужгород, пл. Петефі, 24 (департамент соціальної політики Ужгородської міської ради);

Мукачево, пл. Духновича, 2 (ЦНАП).

Із наступного тижня до мережі центрів реєстрації долучаться місцеві відділи та центри соцзахисту населення.