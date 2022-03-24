Дітям показали красиві місцини Виноградівщини і запросили на пікнік із поліцейськими

Закарпатські поліцейські влаштували для дітей зі школи-інтернату, який переїхав у Виноградів із зони бойових дій, екскурсію. Правоохоронці пообіцяли дітям поїздку ще 13 березня, коли знайшли трьох загублених хлопців-переселенців, які через бажання побачити красиві краєвиди відійшли надто далеко від місця проживання. Зараз на прогулянку поліцейські забрали усіх вихованців дитбудинку.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, у Виноградові поліцейські ще 13 березня розшукали хлопчиків віком 8, 9 та 10 років, які заблукали під час прогулянки, бо хотіли поближче побачити красу гір. Тоді правоохоронці пообіцяли хлопцям, що проведуть для них екскурсію Закарпаттям. У четвер, 24 березня, приїхали в дитбудинок і забрали вихованців на екскурсію.

«Хлопці та дівчата побували на Чорній горі, побачили руїни місцевого замку, звідки видно мальовничі краєвиди Виноградівщини, а потім мали можливість цікаво провести час в одному з відпочинкових комплексів. Завершив зустріч невеликий дружній пікнік у затишній та безпечній атмосфері», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про зникнення трьох вихованців дитбудинку правоохоронцям повідомила 57-річна директорка школи-інтернату, яка разом з учнями переїхала із зони бойових дій у Виноградів. Поліцейські швидко розшукали хлопчиків, які вже встигли відійти від свого місця проживання аж на 5 км. Діти розповіли правоохоронцям, що захопилися місцевими горами і хотіли подивитися на них ближче.