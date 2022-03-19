У понеділок, 21 березня, у Львові відбудеться безкоштовна екскурсія містом для людей, які знайшли тут тимчасовий прихисток, проведе її гід Денис Булавін.

«Важко уявити собі скільки різних національностей населяло середньовічний Львів – греки, італійці, німці, поляки, русини (сучасні українці), євреї, татари, караїми та навіть мусульмани. Чому Львів був настільки багатонаціональним містом? Яким чином ці всі люди співіснували на крихітній території середньовічного «міста в мурах» (всього 600 х 600 м)? Якою мовою розмовляли, як відстоювали свої права? Які особливості основних релігій «народу Львова»: католицизму, православ’я, вірменської апостольської церкви і іудаїзму?», – на всі ці питання можна буде отримати відповіді під час екскурсії.

Участь в заході можуть взяти до 15 людей, ттож потрібно заздалегідь зареєструватись. Деталі вказані на сторінці події у Facebook.

Нагадаємо, що раніше Асоціація галеристів Львова ініціювала екскурсії для вимушених переселенців «Львів зустрічає». Проект стартував у п'ятницю, 18 березня, заходи у його межах відбуватимуться щотижня.

Додамо, що за данимии міської та обласної влади, Львівська область прийняла вже понад 200 тис. вимушених переселенців із зони активних бойових дій унаслідок повномасшттабного вторгнення Росії в Україну. За даними ООН, небезпечні регіони залишили вже близько 10 млн людей, 3 млн з них виїхали за кордон.