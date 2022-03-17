Організатори сподіваються, що культурне надбання Львова дозволить біженцям відпочити душею

Асоціація галеристів Львова ініціювала екскурсії для вимушених переселенців «Львів зустрічає». Для тих, хто перебуває у Львові, рятуючись від російської агресію, галеристи та екскурсоводи підготували прогулянки Львовом, мистецькими галереями та спікування.

«На такі екскурсії і таких екскурсоводів в мирний час було годі пробитись. Тепер, для гостей, ми проведемо екскурсії для всіх бажаючих безкоштовно. Ну бо напевно всім нам хочеться хоч на пару годин поринути в кращі думки», – вважає ініціатор проекту Павло Гудімов.

Організатори обіцяють щотижневі програми, проект «Львів зустрічає» стартує уже у п’ятницю 18 березня.

Програма екскурсій проекту «Львів зустрічає»

П’ятниця, 18 березня

14.00 – екскурсія галерея «Зелена канапа», розмова з автором актуальної виставки Іваном Винарчиком. Тривалість – 1 година.

Галерея окрім того працює у щоденному режимі з 14 до 17.

16.00 – прогулянка Стрийським парком з Павлом Гудмовим та Олександрою Сладковою. Зустріч під вхідною аркою з вулиці Паркової. Тривалість – 2 години.

18:00 – екскурсія Наталі Туліної-Маруняк виставкою «Євген Лисик. Драма» в артцентрі «Я Галерея». Зустріч – вул. Шота Руставелі, 8. Другий поверх. Тривалість – 1 година.

Виставку можна оглянути й самостійно, галерея працює з 10 до 19 крім понеділка.

Субота, 19 березня

11:00 – прогулянка вуличками середньовічного Львова з Вадимом Оліярником. Зустріч біля головного входу в Ратушу. Тривалість – 1,5-2 години.

14:00 – Австрійський Львів з Вадимом Оліярником. Зустріч біля Львівського оперного театру. Тривалість – 1,5-2 години.

Неділя, 20 березня

13:00 – Art walk з Мартою Трощук галереями Львова. Місце зустрічі - вул. Вірменська, 7 (коло входу у галерея Зелена Канапа). Тривалість – 2 години.

14:00 - Екскурсія з можливістю побувати у VR світі Вероніки Чередниченко на її проекті у галереї «Дзиґа», вул. Вірменська, 35. Тривалість - 1 година.

14:00 – екскурсія Павла Гудімова простором «Я Галерея». Зустріч – вул. Шота Руставелі, 8. Другий поверх. Тривалість – 1,5 години.

Вівторок, 22 березня.

13.00 - Art walk з Мартою Троцюк галереями Львова. Місце зустрічі - площа Петрушeвича, 8 (коло Aroma Kava). Тривалість – 2 години.

Нагадаємо також, що у Львові запрацювали кінотеатри.