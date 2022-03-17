Асоціація галеристів Львова організувала екскурсії для вимушених переселенців
Проект «Львів зустрічає» стартує 18 березня
Асоціація галеристів Львова ініціювала екскурсії для вимушених переселенців «Львів зустрічає». Для тих, хто перебуває у Львові, рятуючись від російської агресію, галеристи та екскурсоводи підготували прогулянки Львовом, мистецькими галереями та спікування.
«На такі екскурсії і таких екскурсоводів в мирний час було годі пробитись. Тепер, для гостей, ми проведемо екскурсії для всіх бажаючих безкоштовно. Ну бо напевно всім нам хочеться хоч на пару годин поринути в кращі думки», – вважає ініціатор проекту Павло Гудімов.
Організатори обіцяють щотижневі програми, проект «Львів зустрічає» стартує уже у п’ятницю 18 березня.
Програма екскурсій проекту «Львів зустрічає»
П’ятниця, 18 березня
14.00 – екскурсія галерея «Зелена канапа», розмова з автором актуальної виставки Іваном Винарчиком. Тривалість – 1 година.
Галерея окрім того працює у щоденному режимі з 14 до 17.
16.00 – прогулянка Стрийським парком з Павлом Гудмовим та Олександрою Сладковою. Зустріч під вхідною аркою з вулиці Паркової. Тривалість – 2 години.
18:00 – екскурсія Наталі Туліної-Маруняк виставкою «Євген Лисик. Драма» в артцентрі «Я Галерея». Зустріч – вул. Шота Руставелі, 8. Другий поверх. Тривалість – 1 година.
Виставку можна оглянути й самостійно, галерея працює з 10 до 19 крім понеділка.
Субота, 19 березня
11:00 – прогулянка вуличками середньовічного Львова з Вадимом Оліярником. Зустріч біля головного входу в Ратушу. Тривалість – 1,5-2 години.
14:00 – Австрійський Львів з Вадимом Оліярником. Зустріч біля Львівського оперного театру. Тривалість – 1,5-2 години.
Неділя, 20 березня
13:00 – Art walk з Мартою Трощук галереями Львова. Місце зустрічі - вул. Вірменська, 7 (коло входу у галерея Зелена Канапа). Тривалість – 2 години.
14:00 - Екскурсія з можливістю побувати у VR світі Вероніки Чередниченко на її проекті у галереї «Дзиґа», вул. Вірменська, 35. Тривалість - 1 година.
14:00 – екскурсія Павла Гудімова простором «Я Галерея». Зустріч – вул. Шота Руставелі, 8. Другий поверх. Тривалість – 1,5 години.
Вівторок, 22 березня.
13.00 - Art walk з Мартою Троцюк галереями Львова. Місце зустрічі - площа Петрушeвича, 8 (коло Aroma Kava). Тривалість – 2 години.
Нагадаємо також, що у Львові запрацювали кінотеатри.
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