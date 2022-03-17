Криза з біженцями у Європі сьогодні досягла того ж рівня, що й під час Другої світової війни. Про це повідомив Рауф Мазу, помічник Генерального секретаря ООН з питань біженців.

«Кількість біженців зростає в геометричній прогресії... Сьогодні за швидкістю зростання кількості біженців це найбільша криза від часів Другої світової війни», – сказав він.

Найбільше біженців, зазначив Мазу, прийняла Польща, близько 490 тис. людей – Румунія, 350 тис. – Молдова, 280 тис. – Угорщина, 228 тис. – Словаччина.

За словами представника ООН, щонайменше 2 млн осіб перемістилися в межах України, загалом близько 13 млн постраждали внаслідок воєнних дій.

Він зазначив, що структури ООН передбачають виділити на гуманітарні потреби всередині України 1,1 млрд дол. та 550,6 млн дол. – на підтримку біженців.

При цьому на сьогодні близько двох третин коштів зібрано за рахунок приватного сектора та донорів, додав Мазу.