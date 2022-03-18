Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити комплексну програму підтримки вимушених переселенців. Про це він заявив у нічному відеозверненні, опублікованому в суботу, 19 березня.

«Ще один важливий напрямок роботи уряду – це допомога українцям, які змушені були залишити свої будинки через бойові дії. Я доручив Кабінету міністрів України розробити комплексну програму підтримки таких людей. Усіх, хто позбавлений, на жаль, дому через війну» , – сказав президент.

За його словами, програма складатиметься із трьох компонентів.

Перший – фінансовий, який включає державну підтримку для всіх переміщених осіб та підтримку робочих місць там, де вони тимчасово перебувають, щоб кожна людина та сім'я мали основи для життя.

Другий – житловий. Як зазначив Зеленський, уряд уже готує конкретні пропозиції щодо надання житла тимчасовим переселенцям, а також організує після завершенню війни відновлення зруйнованого житла.

Третій включає підтримку сімей, які розмістили у себе тимчасових переселенців із території бойових дій чи тимчасової окупації.

«Як мінімум вони отримають компенсацію на комунальні послуги, пов'язані з утриманням переселенців», – сказав він і додав, що найближчим часом прем'єр-міністр України роз'яснить усі деталі програми.

За даними ООН, з початку війни щонайменше 2 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами.