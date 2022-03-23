Їдальня діє в приміщенні школи №4 в Луцьку, на проспекті Волі, 25

У Луцьку 23 березня запрацює безплатна їдальня для переселенців. Для того, аби отримати гарячий обід, необхідно перед цим оформити довідку в міському департаменті соцполітики.

Як розповів луцький міський голова Ігор Поліщук під час ранкового звернення 23 березня, їдальня розміщена у гімназії №4 на проспекті Волі, 25. Працюватиме вона з 12:00 до 15:00.

«Сьогодні розпочинає свою роботу соціальна їдальня для переселенців. Для того, щоб отримати обід, необхідно піти в департамент соцполітики та взяти відповідні документи, які нададуть вам право отримувати ці обіди. Будь ласка, звертайтеся. Станом на вчора вже більше 120 людей взяли ці документи», – повідомив Ігор Поліщук.

Зазначимо, що департамент соцполітики Луцької міськради розташований за адресою проспект Волі, 4А. Телефон для довідок: (0332) 28 10 00.

Також люди за бажання зможуть взяти обід з собою. Для цього з собою потрібно взяти одноразовий посуд або контейнери.