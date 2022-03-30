В онлайн-марафоні «Єднання міського самоврядування світу задля благополуччя людей і миру» взяли участь голови європейських міст та представники українських муніципалітетів

Міський голова Львова Андрій Садовий під час онлайн-марафону «Єднання міського самоврядування світу задля благополуччя людей і миру» у середу, 30 березня, звернувся до керівників міст-побратимів європейських країн з проханням допомогти у будівництві житла для українців.

У марафоні взяли участь представники органів місцевого самоврядування України та міст-побратимів європейських країн. Організатори присвятили марафон гуманітарній допомозі та підтримці українських біженців.

Під час свого виступу мер подякував урядам та містам, які допомагають Україні, а також закликав міста-побратими Львова долучитись до будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб.

«Ми вже достатньо якісно організували менеджмент, хоча ви повинні розуміти, що до мільйонного міста приїхало ще 200 тисяч людей – це фактично ще одне місто. За нашими оцінками, орієнтовно 50 тисяч людей залишаться тут, і для них потрібно будувати житло. Тому ми б хотіли розраховувати на підтримку від ЄС. Європейські міста вже помагають, країни напряму, але ми бачимо тотальну кризу всіх міжнародних організацій, які мали би помагати людям, які ховаються від біди», – сказав Андрій Садовий.

Мер Львова також наголосив на необхідності повного розриву будь-яких зв'язків із Росією.

«росія – нацистська країна, яка цілеспрямовано і підло хоче знищити Україну. 35 день ми у війні, більше 200 тисяч російських солдат, тисячі танків, літаків вторглися на нашу територію. Кожного дня – сотні обстрілів, зруйновані міста, тисячі вбитих цивільних, 145 дітей. Тому цю країну потрібно повністю ізолювати від світу і припинити будь-яку співпрацю з нею», – наголосив міський голова Львова.

За даними ООН, станом на 30 березня через війну з України виїхали майже 4 млн людей. Більшість із них виїхали до Польщі.