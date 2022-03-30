У двох громадах Львівщини планують збудувати житло для біженців
Українські та іноземні бізнесмени готові профінансувати будівництво модульних будинків для переселенців
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На Львівщині благодійники розробили проект модульного житла, де зможуть безкоштовно розмістити близько двох тисяч переселенців. Такі містечка планують облаштувати в Миколаївській та Жовківській громадах на Львівщині, повідомляють «Наші гроші.Львів».
У двох громадах на Львівщині планують створити містечка з модульних будиночків, які облаштують відповідно до вимог ООН. Це окреме житло площею 15 м2 з підведеними комунікаціями, яке розраховане на двох або чотирьох осіб. Одне помешкання можна змонтувати за чотири години, воно стійке до морозів і спеки. Це житло мобільне та може використовуватися понад десять років. На території 1-3 гектарів можуть розмістити до 250 будиночків.
Реалізовувати проект будть підприємці та благодійники, які об'єднались в ініціативу LeoStates.
«Нам важливо не створити ефект «гетто», тут кожен будиночок буде обладнаний усім необхідним: туалетом, душем, плиткою для приготуванні їжі. На території хабу буде розміщений медичний пункт, пральня, wi-fi. А саме містечко буде збудоване близько до міської інфраструктури. Такий принцип житла вже випробували в Сирії – це світовий стандарт для переселенців», – розповів керівник проєкту Станіслав Луцкович.
У Жовківській громаді будівництво евакуаційного хабу планують об’єднати зі створенням технопарку в промисловій зоні, який дасть велику кількість робочих місць для людей, які вимушено покинули свої домівки через війну. Деякі IT-компанії готові проводити для переселенців навчання.
Зараз проект перебуває на етапі збору коштів та оформлення проекто-кошторисної документації. Перші житлові модулі на Львівщині планують заселити в червні.
В ініціативі LeoStates оцінили бюджет цього проекту в 3 млн євро, а термін виконання у 2 місяці. Вартість одного модуля для чотирьох осіб з усіма комунікаціями коштує близько 10 тисяч євро. Державних коштів на цей проект не використовують, до фінансування та будівництва долучаються представники бізнесу та іноземні партнери.