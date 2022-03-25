Володимир Зеленський повідомив про нову програму підтримки внутрішньо переміщених осіб

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для людей, які покинули свої домівки через війну, збудують тимчасове житло. За його словами, відповідним питанням займаються обласні державні адміністрації спільно з урядом.

«Урядовці готують нову програму підтримки для наших переселенців із районів бойових дій. Обласні адміністрації отримали чітке завдання швидко виділити землю для тимчасового житла переміщених осіб. Хочу ще раз наголосити: це тимчасове житло. Після того, як ми встановимо мир, ми почнемо негайну масштабну відбудову нашої держави, але зараз людям потрібен тимчасовий дім. Свій дім. І краще цей дім в Україні, ніж десь за кордоном», – сказав Зеленський у відеозверненні, опублікованому ввечері в п’ятницю, 25 березня.

За його словами, всі подробиці цієї програми підтримки пізніше повідомить прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні вже працює програма, яка включає щомісячну виплату в сумі 450 грн сім’ям за кожного прийнятого переселенця. Ці кошти надаються як часткова компенсація оплати за комунальні послуги. Також у рамках цієї програми підприємства, які працевлаштують переселенців, отримають по 6500 грн за кожного такого працівника. Самі ж внутрішні біженці отримуватимуть по 2000 грн щомісяця і окремо по 3000 грн на кожну дитину. Щоправда періодичність виплат на дітей невідома.

Як повідомляв ZAXID.NET, у Львові для переселенців збудують котеджні містечка з модульних будинків на трьох земельних ділянках.