Володимир Бега оскаржив своє звільнення, але програв суд

Львівський окружний адміністративний суд відмовився скасувати рішення Славської селищної ради про висловлення недовіри та дострокове припинення повноважень селищного голови Володимира Беги, яке депутати ухвалили 26 березня цього року. Про це йдеться в рішення суду від 31 липня, про яке першим повідомило видання Leopolis.news.

Володимир Бега намагався у суді скасувати рішення селищної ради щодо його відставки та вимагав поновити його на посаді Славського селищного голови, а також стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу в розрахунку розміру середньоденної заробітної плати 4,5 тис. грн. За чотири місяці від моменту звільнення – сума сягнула близько 500 тис. грн.

Володимир Бега аргументував, що рішення про його звільнення депутати ухвалили з порушенням регламенту та процедури.

«Вважає, що Славська селищна рада позбавлена головної посадової особи територіальної громади – селищного голови на весь час дії воєнного стану в Україні та на період, впродовж якого можливо буде організувати та провести вибори чи позачергові вибори селищного голови. Натомість виконання секретарем ради повноважень селищного голови на невизначений термін не відповідає принципу виборності та законності», – зазначається у рішенні суду.

Розглянувши матеріали справи, суд відмовив у задоволенні позову Володимира Беги. Рішення ще може бути оскаржене.

Нагадаємо, депутати Славської селищної ради у середу 26 березня зібрали позачергову сесію, на якій висловили недовіру селищному голові Володимиру Безі. Сам Бега назвав це рішення узурпацією влади холдингом ОККО, який будує на території громади масштабний гірськолижний комплекс. Після звільнення Володимира Беги обов’язки голови виконує секретар сільради Олег Даниляк, причетний до власників курорту.