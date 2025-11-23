Володимир Демчишин перебуває у міжнародному розшуку

Ввечері у четвер, 20 листопада, в місті Ларнака на сході Кіпру троє невідомих напали на 51-річного чоловіка та намагалися силоміць затягнути його у фургон. За даними Cyprus Times, викрасти намагалися колишнього українського чиновника.

Нападники намагалися викрасти колишнього міністра енергетики України, який обіймав посаду десять років тому. Відомо, що в період 2014-2016 років цю посаду обіймав Володимир Демчишин, який наразі перебуває у міжнародному розшуку.

Як пишуть місцеві ЗМІ, чоловік повідомив правоохоронцям, що помітив припаркований автомобіль, коли перебував удома разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком. Транспорт викликав у них підозру, і він разом із 72-річним чоловіком пішов оглянути його. Та коли чоловіки наблизилися до автомобіля, на них напали троє невідомих, чиї обличчя закривали медичні маски.

Чоловіки відбилися від нападників, але ті втекли, залишивши автомобіль. Під час перевірки з’ясували, що номерні знаки належать іншому транспортному засобу, а в салоні знайшли пістолет із порожнім магазином та інші речові докази. Зараз поліція розшукує нападників.

Володимир Демчишин очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості в другому уряді Арсенія Яценюка. 12 листопада 2021 року Демчишину повідомили про підозру в сприянні терористам, його підозрюють у закупівлі вугілля на окупованих частинах Донеччини та Луганщини.

СБУ заявляла, що з грудня 2014 до лютого 2015 року він призначив керівниками держпідприємств на окупованих територіях представників терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» і примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти з ними угоди, зокрема про постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. За даними ДБР, Демчишин переховується від українського правосуддя за кордоном. У січні 2022 року його було оголошено в міжнародний розшук.