Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, який підозрюється у сприянні створенню терористичної організації. З відповідним клопотанням до суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР) Максим Дзвоник, пише у середу, 8 грудня, «Главком».

У своєму клопотанні він зазначив, що 12 листопада 2021 року Демчишину було повідомлено про підозру. Повідомлення направили трьома шляхами: житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання екс-міністра, поштою на відомі адреси реєстрації та проживання Демчишина і передали його дорослому родичу колишнього посадовця.

Державне бюро розслідувань чотири рази (двічі на 15 листопада, 18 і 19 листопада) викликало Демчишина, однак він не прийшов. Слідчий ДБР вважав, що відсутність екс-міністра за адресами реєстрації та проживання, а також неявка на допит до слідчого, свідчать про його переховування від органів досудового розслідування та суду.

Крім цього, за інформацією оперативного підрозділу та Державної прикордонної служби, на 19 листопада Володимир Демчишин перебував за межами України.

У судовій ухвалі зазначено, що після затримання екс-посадовця його необхідно доставити до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ухвала про дозвіл на затримання діє шість місяців.

Слідство інкримінує колишньому міністру енергетики і вугільної промисловості Володимиру Демчишину, який перебував на посаді з 2 грудня 2014 до 14 квітня 2016 року, змову разом із невстановленими службовими особами з числа державних органів та підприємств України і представниками вищого керівного складу державних органів Росії у сприянні діяльності терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР». Це відбулося шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних терористам підприємств за державні кошти України. Як вважають правоохоронці, такими діями енергетичну сферу України було поставлено у залежність від Росії та терористичних організацій «Л/ДНР» і підірвано економічну безпеку держави в 2014-2015 роках.

За даними слідства, у 2014-2015 роках Україна отримувала вугілля з ДП «Шахта імені К.І. Кисельова» і ДП «Луганськвугілля», які контролювалися терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР».

Сам Демчишин наступного дня після повідомлення йому про підозру заявив, що відкрита проти нього кримінальна справа була сфабрикована і незабаром буде закрита. Політик вважає, що за атакою на нього стоїть офіс президента.

«Апріорі не може бути нічого незаконного в тому, що держава купувала вугілля в українських державних шахт із рахунками на контрольованій території та з сплатою податків до українського бюджету», – зазначив він.

Зауважимо, що раніше у цій кримінальній справі підозри одержали один з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.