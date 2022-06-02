На будівництво виділили 1,5 млн євро

У міжнародному пункті пропуску на українсько-польському кордоні «Рава-Руська – Гребенне» відновили будівництво пішого переходу. Його планують завершити за 7-8 місяців. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Як додав керівник області, цей проект реалізовують за польські кредитні кошти в межах міжурядової угоди між Україною та Польщею. Вартість проекту – близько 1,5 мільйона євро.

В.о. начальника Львівської митниці Даниїл Меньшиков уточнив, що будівництво пішого переходу, яке розпочалося декілька років тому, відновили цього тижня.

«Створення пішого переходу дозволить не лише збільшити спроможності пропуску людей до 3 тис. осіб в обидва напрямки, але й підготуватися до «Євробачення-2023», яке планується проводити в Україні», – зазначив Даниїл Меньшиков.

Новий піший перехід буде обладнаний пандусами, спеціальними інклюзивними туалетними кімнатами, засобами протипожежної та охоронної сигналізації, комп’ютерною мережею, системою відеоконтролю та сканування поклажі.

Також Польща і Україна працюють над будівництвом нового пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховіце», який планують відкрити до 2024 року. Зараз польська компанія-підрядник виконує там роботи. Українська сторона за польські кредитні кошти ремонтує дорогу Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, щоб покращити доїзд до майбутнього пункту пропуску. Проект завершили уже на половину, зараз триває реконструкція мостів. З цього напрямку планують відновити залізничне сполучення до Перемишля.