Польські перевізники погрожують з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Серед іншого, вони вимагають повернути дозволи для українських перевізників і отримати доступ до системи «Шлях». Про це 30 жовтня повідомила асоціація «Укравтопром».

Зазначається, що вже 3 листопада має пройти перша акція за участю польських перевізників поблизу пункту пропуску Корчова.

«Акція планується терміном на два місяці. Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС», – йдеться в повідомленні.

Польські перевізники вимагають:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

окрему чергу в Е-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи «Шлях».

Додається, що раніше перевізники в Польщі обмежувались одним пунктом пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.