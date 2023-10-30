Польські перевізники погрожують перекрити кордон з Україною
Перевізники з Польщі не задоволені лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС
Польські перевізники погрожують з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Серед іншого, вони вимагають повернути дозволи для українських перевізників і отримати доступ до системи «Шлях». Про це 30 жовтня повідомила асоціація «Укравтопром».
Зазначається, що вже 3 листопада має пройти перша акція за участю польських перевізників поблизу пункту пропуску Корчова.
«Акція планується терміном на два місяці. Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС», – йдеться в повідомленні.
Польські перевізники вимагають:
- повернути українським перевізникам дозволи;
- посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
- неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
- окрему чергу в Е-черзі для авто на номерах ЄС;
- окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
- отримати доступ до системи «Шлях».
Додається, що раніше перевізники в Польщі обмежувались одним пунктом пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.