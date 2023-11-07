У вівторок, 7 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Пікет проти українських перевізників. Вже другу добу поляки блокують рух на кордоні. Через це українським водіям вантажівок доводиться простоювати понад десять годин.

Хочуть забудувати. На території геріатричного пансіонату у Львові виявили зареєстровану неіснуючу будівлю. Право на користування ділянкою має благодійний фонд «Діяльне милосердя».

Реакція на скандальну заяву. Студенти «Львівської політехніки» просять звільнити Ірину Фаріон, яка є професоркою кафедри української мови. Причиною стала її заява про те, що бійці 12-ї бригади спецпризначення «Азов» не є патріотами України.

Ще один автобус. З середи у Львові запрацює новий автобусний маршрут №49А. Він сполучатиме площу Двірцеву та Рясне-2.

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