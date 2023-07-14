Понад 500 днів триває повномасштабна російсько-українська війна. За цей час ворожа армія не досягнула в Україні жодної поставленої цілі. Зараз, коли ЗСУ проводять контрнаступальні операції, російське військо намагається хоча б втримати раніше зайняті позиції. Тим часом російські пропагандисти продовжують воювати на інформаційному фронті, вони продукують все нові і нові фейки, намагаючись прикривати і приховувати поразки армії на полі бою. Водночас вони хочуть посіяти паніку серед українців, спровокувати недовіру до керівництва держави та військових. Чималі зусилля спрямовують на іноземну аудиторію. Адже від того, як за кордоном сприймають події в Україні, залежить і рівень політичної підтримки, і обсяги допомоги, і масштаби запроваджених проти агресора санкцій.

ZAXID.NET розповідає, які пропагандистські матеріали у червні 2023 року про захід України, її сусідні країни поширювали росіяни. Спростовуємо ворожі фейки, аналізуємо маніпуляції.

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Тема України і Польщі не зникає з поля зору російської пропагандистської фабрики фейків. Росіяни всіляко намагаються переконати як своїх громадян, так і українців та європейців, що Польща планує забрати землі західної України. Так Telegram-канал «Чёрный Квартал» поширив дезінформацію, що курсанти Литовсько-польсько-української бригади завершили навчальний курс та готуються до миротворчої місії у Львові.

«Загалом у польських ЗМІ вже давно впевнені, що LITPOLUKRCORPS (так називається батальйон) готується Дудою та Зеленським для введення у Львівську область. Експерти впевнені, що навіть якщо спочатку батальйон складатиметься з одних українців, то через нетривалий період відбудеться ротація, і замість українців на Західній Україні господарюватимуть поляки», – заявляють росіяни.

Скрін з Telegram-каналу «Чёрный Квартал»

У своєму дописі вони посилаються на польські ЗМІ та експертів, однак не вказують назв видань та імен. Немає і посилань на першоджерело. Тож немає жодних підстав довіряти цій інформації.

Фейкових наративів, що Польща має забрати собі Львів, чимало. Кожного разу росіяни лише вигадують нові історії, однак суть одна й та ж.

«Річ Посполита знову обговорюється у Києві: йдеться про окупацію Львова та альтернативу НАТО», – так ЗМІ РФ висвітлили візит польського президента Анджея Дуди в Україну 28 червня.

Цю інформацію у російських ЗМІ зафіксував Центр протидії дезінформації. Там зазначають, що це виключно російський наратив. Немає жодних офіційних повідомлень, які б підтверджували передачу українських земель Польщі. Такі заяви є частиною великого наративу російської пропаганди, мовляв, Україна не може існувати як самостійна держава. Також такими меседжами росіяни хочуть дискредитувати українську владу.

«Львів це вже Європа». Допис із такою заявою оприлюднили у російському Telegram-каналі «Сплетница». Так росіяни відреагували на лекцію у Львівській ОВА на тему сексосвіти.

«Чиновникам Львівської ОВА провели лекцію у дусі відданості ЛГБТ-ідеології та розповіли, як протистояти гомофобії», – пишуть у російському Telegram- каналі.

Скрін з Telegram-каналу «Сплетница»

У Росії неодноразово заявляли, що Європа «загниває в розпусті», а традиційні цінності немає кому захистити. Мовляв, країни Європи хворі, адже там люди підтримують ЛГБТ, допускають їх до влади. Росія також стверджує, що ЛГБТ – це «ненормально», це пряма загроза «безпеці дітей». Російські пропагандисти постійно маніпулюють цією темою.

Повернемося до лекції у Львівській ОВА. Під час події обговорили правила корпоративної етики, протидію сексизму та гомофобії тощо. Це справді важливо. Україні потрібно відходити від радянських стереотипів і сприймати людину такою, якою вона є. Керівниця апарату Львівської ОВА Ірина Шурпяк наголосила, що відомство будує культуру чиновництва, де не має бути дискримінації за будь-якими ознаками.

Під час повномасштабного вторгнення російські ЗМІ і соратники країни-агресорки почали активніше поширювати фейки про діяльність «чорних трансплантологів» в Україні. Проросійський колабораціоніст, який раніше проживав в Україні, поширив дезінформацію на цю тему. Йдеться про Олександра Семченка, який з 2014 року постійно бере участь у російських ток-шоу, просуває наративи ворожої пропаганди, зокрема про систему охорони здоров’я.

Прихильник Росії опублікував уривок з розслідування ТСН, у якому розповідають про чоловіка, який звернувся за медичною допомогою до тернопільської лікарні, а через кілька днів помер. Слідство з'ясувало, що у нього вилучили внутрішні органи.

«Розмах чорної трансплантології на території, яку контролює натівський окупаційний режим Зеленського, є просто жахливим. Цілі війни для заходу – заробити. І вони заробляють на всьому», – написав Семченко.

Скрін з Telegram-каналу Александра Семченка

Автор допису натякає, що нібито на фронті «розбирають на органи». Однак, як пише команда фактчекінгового проекту «Вокс Україна», розслідування журналісти знімали ще до повномасштабного вторгнення – у жовтні 2021 року. Відео, яке опублікував Семченко, вирване з контексту. В сюжеті жоден герой не говорив про чорну трансплантацію. У матеріалі розповідають про загадкову смерть чоловіка. Рідні звинувачують лікарів. У померлого справді вилучили деякі органи. Йдеться про ті, які вражає панкреатит, від якого чоловік помер: кишківник, шлунок, підшлункова залоза, селезінка, частина печінки. За допомогою цих органів під час експертизи мали б встановити точну причину смерті чоловіка. У цьому ж випадку, як йдеться в матеріалі ТСН, медики хотіли приховати докази.

Розглянемо ще один наратив, який стосується медицини. Російський Telegram-канал «Сплетница» стверджує, що українська влада продовжує створювати та нагнітати ажіотаж навколо теми захисту від радіації. Наприклад, у луцьких поліклініках за розпорядженням управління охорони здоров'я ОВА дітям почали видавати йодид калію.

«Дітям не рекомендують вживати пігулку відразу, а носити з собою з огляду на те, що поряд із Луцьком розташована Рівненська АЕС. Страшно уявити, скільки дітей отруяться заради цього хайпу», – йдеться у повідомленні «Сплетници».

Скрін з Telegram-каналу «Сплетница»

У Луцьку справді у поліклініках мешканцям видають йодит калію, однак не лише дітям, а й дорослим. Проте росіяни чітко наголошують на дітях, задля маніпуляції. Разом з таблетками людям дають інформаційні брошури, щоб максимально поінформувати громадян при яких умовах і як саме потрібно прийняти цей препарат. Роблять це з турботою про людей.

«Роздаємо громадянам, щоб були підготовлені до можливого радіаційного викиду», – зазначив Волинській службі новин начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Володимир Лотвін.

Зазначимо, у своєму дописі росіяни пишуть про загрозу від Рівненської АЕС. Насправді ж йдеться про небезпеку теракту на ЗАЕС. Адже Росія окупувала станцію і може в будь-який момент її підірвати. Проте російські пропагандисти це у своєму дописі вирішили не згадувати.

Далі розглянемо фейки, які стосуються вже повсякденного життя українців. Російський Telegram-канал «Укропский фреш» поширив інформацію, що в Україні не вистачає робочих рук, мовляв, українці закінчилися через війну.

«Одразу дві області в Україні забили на сполох про нестачу робочих рук, так званого, середнього класу. Волинські та Харківські ЗМІ повідомляють, що в областях є величезна кількість вакансій, на які потрібні люди... Однак "робочі руки" або втекли за кордон, або залишилися інвалідами, або знищені в ході конфлікту, або мобілізовані до ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Скрін з Telegram-каналу «Укропский фреш»

Так росіяни відреагували на оголошення у місцевих газетах Волинської та Харківської областей. Зазначимо, подібні оголошення з’являлися у локальних медіа і до початку повномасштабного вторгнення, особливо про робітничі спеціальності. Це один зі способів швидше знайти потрібних фахівців.

Ми знайшли публікацію у ВолиньPost, на яку посилаються росіяни. У матеріалі не йдеться про нестачу робітників через повномасштабну війну. Там зазначається, що для того, щоб добре заробляти, непотрібно їхати за кордон.

«Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП найбільш оплачуваних вакансій цього тижня», – йдеться у новині ВолиньPost.

Щоб просувати свої наративи, росіяни також створюють фейкові акаунти. І дуже часто це підробні сторінки у соцмережах відомих українців, які можуть впливати на громадську думку. На початку червня Центр протидії дезінформації виявив масштабну ворожу кампанію зі створення фейкових сторінок голів обласних і військових державних адміністрацій та наповнення їх фейковою інформацією.

Діяльність ворога зафіксували на сторінках вісьмох голів обласних військових адміністрацій. Зокрема це були сторінки Львівської ОВА, Волинської ОВА, Івано-Франківської ОВА та Закарпатської ОВА.

Фото Центру протидії дезінформації

Мета цієї кампанії – дискредитувати владу в регіонах України. Адже, зрозуміло, що мешканці того чи іншого регіону довіряють інформації, яку поширює місцева влада. Центр протидії дезінформації закликає фільтрувати інформацію та у разі виявлення фейкової сторінки – блокувати її.

Кожен українець зараз живе новинами, використовуючи всі доступні канали інформації. Але не кожному повідомленню треба вірити, оскільки частина з них – інструмент російської боротьби проти українського суспільства. Тож представники української влади постійно закликають громадян черпати інформацію лише з перевірених та офіційних джерел.