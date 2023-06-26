Олена Дмитрієнко читає лекцію про сексуальну освіту у Львівській ОВА

У Львівській обласній військовій адміністрації у понеділок, 26 червня, відбулася відкрита лекція «Все починається з сексу», на якій обговорили правила корпоративної етики, протидію сексизму та гомофобії тощо. З самого початку тренінг мав бути лише для працівників ОВА, проте після розголосу в соцмережах організатори зробили подію відкритою. На лекцію прийшли приблизно 30 людей, серед яких були не лише працівники ЛОВА. Через резонанс подію також відвідали журналісти. Керівниця апарату Львівської ОВА Ірина Шурпяк розповіла, що відомство будує культуру чиновництва, де не має бути дискримінації за будь-якими ознаками.

«Це дійство, на моє велике здивування, викликало дуже багато емоцій та різних коментарів в мережі, тому ми організували брифінг та зробили лекцію відкритою. Тема є вкрай актуальною і важливою, бо це історія про нас: що таке Львівщина і які ми є, яку корпоративну культуру будуємо. ОВА – це той рівень, на якому теж є працівники й мають різні питання. До нас не приходять люди, які освічені в усіх сферах. Ба більше, 50% наших працівників – це люди до 40 років. Я не впевнена, то така аудиторія має всі закриті проблеми. Ми запросили викладачку, яка підготує нас до переходу від пострадянської культури до проєвропейської – культури відкритості, розуміння і недискримінації», – зазначила Ірина Шурпяк.

Ірина Шурпяк (Фото ZAXID.NET)

Лекторкою була психологиня Олена Дмитрієнко. Вона здобула освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а освіту сексологині завершить у 2024 році, але, як зазначила лекторка, у неї є дозвіл на практику. За словами Олени Дмитрієнко, вона прочитала лекцію в ОВА на волонтерських засадах.

«Моя лекція тут побудована на тому, щоб був здоровий психоемоційний стан у колективі. Ми спілкуємось з європейськими та американськими політиками й дуже хотілося б інтегруватися у світову культуру та етикет. Тому лекція про актуальні на сьогодні теми як сексизм, гомофобія, шеймінг. Ці явища дуже поширені. Навіть нещодавній скандал, який відбувся у Львівському медуніверситеті тому є свідченням», – пояснює психологиня.

Олена Дмитрієнко (Фото ZAXID.NET)

Олена Дмитрієнко пояснила назву лекції «Все починається з сексу», через яку з'явилася критика події. За її словами, так намагалася привернути увагу й залучити до заходу більшу кількість слухачів, хоч на самій лекції є більше обговорень гомофобії, дискримінації та сексизму.

«Назву лекції можна трактувати з кількох понять. По-перше, це те, що ми всі є від статевих стосунків і все починається з сексу. У нас є демографічна криза й назва така кричуща, щоб заохотити аудиторію. По-друге, статеві стосунки, гомофобія, гендер – це все належить до термінології з сексуальної освіти», – сказала психологиня.

Лекція тривала приблизно 40 хвилин. Олена Дмитрієнко поділила тренінг на кілька тем: протидія сексизму, шеймінгу, гомофобії та діловий етикет. Опісля присутні ставили запитання. Зазначимо, що опоненти, які критикували проведення цього тренінгу, не прийшли, хоча організатори зазначили, що запрошували всіх відвідати лекцію і переконатися у її актуальності.

Слухачі лекції про сексуальну освіту (Фото ZAXID.NET)

Депутатка Львівської міської ради Оксана Маруняк, яка відвідала подію, у коментарі ZAXID.NET розповіла, що розуміє, чому інформація про лекцію викликала такий резонанс. За її словами, у багатьох людей слово «секс» і всі похідні від нього викликають страх, ненависть, сміх або ж гнітючий сором. Однак депутатка зазначила, що були люди, яких неприємно здивувало, що лекція з такою назвою відбувається під час війни.

«Ми живемо у Львові, де є багато туристів, цивілізовані й класні люди. Водночас є низка людей, які вважають, що коли щось про секс, то обов'язково мають показувати порно, навчать що робити та в якій позі тощо. Це дуже неадекватно. Проте я розумію категорію людей, яких це обурює на фоні війни. Однак навіть зараз, у час війни, люди не перестали займатися сексом, не зник сексизм, не зникла гомофобія чи домагання на роботі. Це означає, що такі питання є поза часом і актуальні будь-коли», – вважає Оксана Маруняк.

Вона додала, що сексуальна освіта це також про безпеку й особисті кордони. На думку Оксани Маруняк, люди з самого дитинства мають отримувати такі знання, щоб навіть в ранньому віці розуміти, коли проти них вчиняють насильство і могти про це розповісти. Депутатка вважає, що така подія дуже потрібна і для Львівської обласної ради.

«Лекція була цікавою і потрібною. Працівниці й працівники Львівської ОВА теж багато знають. Чи були в них сумнівним до певних питань (зокрема, щодо гомофобії)? Так, можливо, були. У них є певні стереотипи, яких вони, сподіваюсь, успішно позбудуться. Було б дуже добре, щоб такий тренінг провели для Львівської обласної ради, з огляду на скрєпні зборища, які там проводили проти законопроекту про реєстровані партнерства. У нас є 35 стаття Конституції, де чітко вказано, що церква відділена від держави. Тому коли проводять форуми "За християнські цінності" в державних органах, то щонайменше це дивно, а щонайбільше, то оцінку дали б юристи», – сказала Оксана Маруняк.

Оксана Маруняк (Фото ZAXID.NET)

Зазначимо, що вперше інформацію про лекцію поширили на телеграм-каналі «Політичний треш». Після цього з критикою виступила львівська журналістка Вікторія Балицька і зазначила, що питання сексу чиновники мають обговорювати поза роботою. Вона додала, що багато працівників ОВА були шоковані через тему тренінгу.

Крім цього, заступник очільника ОВА Андрій Годик сказав, що анонс лекції не викликав ажіотажу серед працівників адміністрації. Він запевнив, що керівництво ОВА не ініціювало проведення лекції, це зробила психологиня.