Наприкінці березня у Львівській обласній раді створили рух «За християнські цінності», щоб протидіяти закону №9103 про цивільні партнерства і, як переконують учасники руху, захистити національну безпеку від ЛГБТ та гендеру. Ініціатива належить депутатці від ВО «Свобода» Ірині Сех. Перше публічне обговорення відбулося у квітні, а у п'ятницю, 9 червня, рух «За християнські цінності» організував однойменний форум, на якому «йшла боротьба на духовному фронті».

За словами Ірини Сех, на захід зареєструвалися 145 учасників. Йдеться про представників самоврядування, освіти, війська, греко-католицької, православної та римо-католицької церков упродовж майже трьох годин виголошували переповнені осуду промови про загрозу ЛГБТ, гендерну ідеологію, гріхи, обговорювали міські скандали, але не закон про цивільні партнерства.

ZAXID.NET розповідає, про що говорили та як вирішили протидіяти законопроекту, який нібито утискає права християн.

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«На традиційну сім'ю посягають різні сили, лобіюючи зміни до законодавства, ратифікацію конвенцій та інше. Звертаємось до Верховної Ради України з вимогою відхилити законопроект №9103 про інститут реєстрових партнерств. Сьогодні зібралися тут, щоб обговорити проблему й накреслити план дій», – оголосила Ірина Сех на початку форуму.

Депутатка надає слово заступнику голови Львівської облради Юрію Холоду, який знайомий читачам ZAXID.NET тим, що листувався із фігурантом схеми для ухилянтів і просив додати до списку тих, хто незаконно виїде за кордон, «ще цих хлопців».

«Радий, що обласна рада повертає можливість і ядро дискусій. Велика подяка колегам-депутатам, які ініціювали й показали, що обласна рада – це той орган, який веде в правильному напрямку. Про ініціативи облради говорить вся Україна. Сьогодні порушили питання, де дискусій не мало б бути. У день, коли москалота нас топить, маємо показати правильну християнську позицію», – закликав усіх присутніх Юрій Холод.

Модератор форуму Назарій Єременко стверджує, що рух «За християнські цінності» стає популярним. Зокрема, вже є 15 запрошень в обласні ради й 8 запрошень в міські ради по всій Україні, щоб провести подібні форуми.

«Маємо фронт фізичний і духовний, виходячи з однієї диктатури руского міра. Нас, християн, яких 80% в Україні, намагаються загнати під іншу диктатуру, яка така тихенька, під лагідним соусом і соком. Диктатуру гендерної ідеології. Не маємо права програти духовний фронт», – переконує Назарій Єременко.

Підтримує модератора і закликає не мовчати через гріх митрополит львівський Макарій Малетич (ПЦУ). На його думку, корінь зла полягає в одруженні одностатевих пар.

«І ті люди, яких може й вже й немало в Україні... Я не судитиму, але, певно, не допрацювали батьки, якщо не були віруючі. Вони кажуть, що люди такі народилися? Та ні. Дитину травмувала батьківська поведінка. Ми колись за Куйбіди теж збиралися... Таке породили сім'ї, коли є розводи. І от міркують, що краще не женитися, а одностатево сходитися. От де корінь зла! Ми з себе не знімаємо відповідальність як священнослужителі – теж не допрацювали», – вважає владика Макарій.

Форум «За християнські цінності» відбувся 9 червня (Фото Львівської облради)

Єпископ Євангельської Церкви Василь Боєчко називає гендерність та закон про цивільні партнерства гіршими, ніж агресія Росії. Він зазначив, що люди воюють проти всемогутнього Бога, але цю війну впродовж історії людства ще ніхто не виграв.

«Коли говорити мовою "Апокаліпсису", останні книги Біблії, то люди переживають жахливі наслідки тоталітаризму. Вони перестали цінувати того, хто вмер на хресті, і добровільно стали на війну із Господом. Це веде не до катастрофи Каховського водосховища, а веде до всесвітньої трагедії, яку люди створюють собі добровільно. Вже четвертий раз я на цих форумах і можу бути духовно впевненим, що у Львові ведеться активний спротив проти гидоти, яка вбиває душі людські. Це більше, ніж ядерна війна, коли огидний содомізм виводиться на рівень державного закону», – заявив єпископ.

Василь Боєчко додає, що «крім одностатевості, Європою йде тенденція, коли содоміти забирають дітей у їхніх біологічний батьків».

Адвокат Юрій Зошій вдруге виступає на обговоренні від руху «За християнські цінності» і звинувачує Верховну Раду у дискримінації християн, оскільки християнським медіа нібито забороняють критикувати ЛГБТ. Крім цього, адвокат припустив, що війна є покаранням за аборти. Промова юриста довга і емоційна, він не вкладається у відведений для виступу час і продовжує доводити присутнім важливість дискримінації представників ЛГБТ, незважаючи на прохання Ірини Сех закінчувати промову.

«Ми дійдемо до того, що завтра алкоголіків не можна буде дискримінувати. Педофілів ми не будемо дискримінувати? Зоофілів? Чи ті ж сексуальні меншини, які з деревом хочуть займатися сексом? Що за дискримінаційна політика в державі! Вважаю, що сьогодні Україна не є демократичною, а є державою диктатури гомосексуалістів і лесбіянства. Я не хочу жити в диктаторській державі. Діти з пробірки не розв'яжуть проблему з малою народжуваністю. Вважаю, що для розв'язання демографічного питання треба заборонити аборти, бо за статистикою ми самі вбиваємо 100 тисяч ненароджених українців. Дивуємось, чому нас нищить ворог ззовні. Можливо, ми на це заслужили?», – запитує у присутніх Юрій Зошій.

Наприкінці виступу він згадує інцидент зі священиком Юрієм (Юстином) Бойком, коли той розповів, що нібито Міносвіти підписало таємну угоду з ЛГБТ-фондом. ZAXID.NET повідомляв, що першоджерелом інформації, яку опублікував Юстин Бойко, був телеграм-канал, який належить російським спецслужбам. Однак цю пікантну деталь промовець воліє оминути.

«Отець Юстин напередодні розкритикував антихристиянську політику міністерства освіти та позицію сім'ї мера Львова. За його словами, міністр уклав секретний меморандум з ЛГБТ. Також Юстин Бойко розкрив подвійну сутність мера Львова. Мер завжди перед виборами красується в церковному середовищі, а його дружина підтримує ЛГБТ. Я не захисник отця, а тим більше церкви! Але церква має важелі впливу на поведінку будь-якої людини. Злодій завжди кричить тримай злодія. ЗМІ, критикуючи Юстина Бойка, надали неоціненну допомогу християнам – показали проблему на всю Україну. Показуйте нас далі й критикуйте! Ми, християни, боротимемось і переможемо, бо з нами Бог!», – виголосив промову Юрій Зошій.

До слова запросили й самого отця Юрія Бойка. Він сказав, що перетворити Україну на диктатуру лівого лібералізму може лише бездіяльність. За словами священика, наразі в Україні йде боротьба за християнську ідентичність і почалася вона у Львові. Про фейковий меморандум священик у своєму виступі не згадує.

«Протягом останніх років наш Львів стає плацдармом боротьби за християнську та національну ідентичність. І не дарма. Перемога християн у боротьбі стане перемогою цілої України. Львів вина, сиру, кави й культу однієї особи повинен відійти в минуле. Повинен прийти Львів героїв-воїнів, які віддали життя за майбутнє України», – завершує промову отець Юрій Бойко.

Модератор форуму Назарій Єременко висловлює підтримку отцю. За його словами, це не лише персональний «наїзд на отця Юстина», а й медійна провокація на кожного з присутніх тут християн. Зал аплодує.

Ірина Сех просить всіх присутніх відкрити теки з документами, які вони отримали на початку форуму. «Там є документи, зокрема рішення Ради церков. Також є звернення Львівської облради, є позиція Міноборони й проект підписного листа, з яким ви можете працювати, коли прийдете додому. Також є проект резолюції нашого форуму. У проекті резолюції закликаємо Верховну Раду відхилити законопроект про інститут реєстрових партнерств. Переконані, що однією із засад Української держави є здорова сім'я, а це обумовлює необхідність політики на підтримку сімей. Прошу підписатися під резолюцією. Цей документ надішлемо президентові, в Кабмін, кожному депутату Верховної Ради», – закликала Ірина Сех.

Учасники форуму «За християнські цінності» (Фото Львівської облради)

Після цього на форумі обговорили Стамбульську конвенцію. За словами кандидата наук Андрія Комарницького, Європа злочинно закликає ухвалювати документ. Науковець називає конвенцію «антибожою» і вважає, що через неї на Україну чекають руйнівні наслідки.

«Християнські депутати трактують факт ухвалення Стамбульської конвенції як катастрофічну річ для України. Це має настільки негативні наслідки, що його можна порівняти з широкомасштабним вторгненням Росії. Замість того, щоб поширювати національну ідею, наша влада пішла згубним шляхом впровадження антиморальної й антибожої Стамбульської конвенції. Як говорить християнський катехизм, найбільшим злом, яке може вчинити людина є не просто пропагування тяжких гріхів, а заклик до їхнього здійснення. Гендерна ідеологія та Стамбульська конвенція є саме таким злом. Стамбульська конвенція запроваджує гендеризм як основну ідеологію українського суспільства при злочинній співдії вітчизняних ЗМІ. Деструктивна позиція українських ЗМІ є абсолютно така сама як позиція путінських ЗМІ в Росії», – заявив Андрій Комарницький.

Позаштатний радник мера Львова, представник християнського бізнес-клубу та асоціації «Спілка християн-підприємців» Сергій Лисенко вважає, що загрозлива ідеологія постмодерну накриває суспільство. На його думку, Україна поки програє, бо відкрила ворота Стамбульської конвенції.

«Чи можемо ми сьогодні в Україні розпізнавати підступні ідеології? Вийшов новий фільм "Аватар" і ми дружно всі побігли дивитися, не розуміючи, які ідеології несе це мистецтво. Ще в XIX столітті німецький філософ Фрідріх Ніцше проголосив те, що Бог помер. Не стало однієї істини, в кожної стала одна істина. Це був початок постмодернізму. Ідеологія культури постмодерну чорною хмарою накриває нашу країну, приносить в нашу країну тоталітаризм. Ідеологія ЛГБТ була породжена філософами комуністичних партій. Вона найбільш підступна, бо не має центру, кордонів. Це ідеологія фінансується транскорпоративними організаціями. Дуже маленькі групи запроваджують порядок денний в нашій країні», – сказав Сергій Лисенко.

На форумі закликали Верховну Раду не ухвалювати законопроект №9103 (Фото Львівської облради)

Священик УГКЦ Тарас Бабій називає гендер руйнівною тоталітарною релігією, яка не відповідає об'єктивним науковим даним. Отець навіть стверджує, що гендер має спільні риси з сатаністами. До такого висновку священослужитель дійшов, прочитавши книжку ватиканського екзорциста.

«Неупереджені науковці констатують, що гендерні ідеологи ігнорують результати наукових досліджень, медицини, психології, антропології, біоетики, які доводять, що відмінність між чоловіком і жінкою зумовлена відмінністю структури мозку, гормонального балансу та психологічної природи. Нещодавно я прочитав цікаву інформацію в книжці отця Ґабріеля Аморта. Це один із найвідоміших екзорцистів католицької церкви минулого століття. Він пише, що сатаністи дотримуються трьох правил. Перше – роби, що хочеш. Друге – не слухай жодних правил. Третє – стань сам для себе богом. Всі ці три принципи відчитуються у логіці гендерної ідеології», – наголосив Тарас Бабій.

Під час форуму «За християнські цінності» спікери неодноразово заявляли, що Україна у ставленні до гендеру має наслідувати Польщу. Організатори заходу запросили виступити отця Григорія Драуса, який родом з Польщі.

«Швеція була провідною у впровадженні на законодавчому рівні одностатевих зв'язків. Колись ми сміялися з цього, що стоять в РАЦСі двоє чоловіків, а за ними в черзі чоловік з козою. Він говорить до кози: "Почекай трохи. Ті пани закінчать, а тоді ми". У деяких країнах щось подібне впроваджується. Це перестало бути тільки жартом. Тепер у Швеції майже не існує родини, але оскільки святе місце пустим не буває, то тепер в школах Швеції більшість дітей з мусульманських сімей. Є такі міста, що вчителі отримують охорону. Поліція боїться заїжджати в деякі мікрорайони. В одному місті Швеції, яке за розміром є як наш Стрий, вбивств більше ніж в Лондоні. Ми не хочемо йти цією дорогою», – говорить Григорій Драус.

Отець дарує для обласної ради хрест, який має бути символом збереження християнської сім'ї. Після цього промови продовжилися. Згодом модератор Назарій Єременко запросив дитину зробити дорослим подарунок – виконати пісню. Наприкінці форуму Ірина Сех повідомила про результат дискусій.

«Шановні учасники форуму. Сьогодні резолюцію форуму "За Християнські цінності" підписало 111 осіб. Лише спільними зусиллями зможемо збудувати державу на засадах сім'ї – шлюбу чоловіка й жінки, як найкращого осередку для народження і виховання дітей», – сказала депутатка.

Довідково: Законопроект №9103 про цивільні партнерства передбачає добровільний сімейний союз двох людей однієї чи різної статі, які зможуть врегулювати питання володіння майном та спадком, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення безвісти партнера. Законопроект не є шлюбом та не дозволяє усиновлення дітей чи опіку над ними. Цивільні партнерства передбачені для людей, які мають не лише романтичні, а й партнерські стосунки. Наприклад, ними змогли б скористатися люди пенсійного віку, які переймаються через спадок. Авторкою законопроекту є депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун.

Стамбульську конвенцію або ж «Конвенцію Ради Європи запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» Україна ратифікувала 20 червня 2022 року. Це міжнародна угода Ради Європи, яка захищає право людей на вільне від насилля життя та забороняє всі види дискримінації жінок. Крім цього, документ передбачає захист чоловіків, які страждають від домашнього насильства. Рада церков критикує Стамбульську конвенцію через нібито пропаганду «гендерної ідеології». Проте гендер – це очікування суспільства щодо ролі чоловіка чи жінки. Наприклад, стереотип про те, що жінка має бути покірною і прикрашати собою чоловіка. Або ж коли чоловік має бути владним та беземоційним. Стамбульська конвенція визначає поняття гендеру й пояснює, що означає гендерно обумовлене насильство проти жінок.