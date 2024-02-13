Пйотр Зґожельский в ефірі польського телебачення висловив незадоволення словами мера Львова

Віце-спікер польського Сейму, провідний політик Польської селянської партії [PSL] Пйотр Зґожельский [Piotr Zgorzelski] дорікнув меру Львова Андрію Садовому, що той «часто розмовляє бандерівською мовою». Про це польський політик заявив, коментуючи слова Андрія Садового про проросійських провокаторів, які у понеділок, 12 лютого, висипали зерно із українських вантажівок на кордоні.

«Назвемо речі своїми іменами. На цьому фото – українське зерно, яке висипали польські, а насправді проросійські провокатори, з українських вантажівок. Псевдоблокада на кордоні триває. Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну – це як працювати сапером. Такі дії – ницість і ганьба», – прокоментував Андрій Садовий у соцмережах інцидент зі збіжжям на кордоні.

Висипане з українських вантажівок зерно на кордоні з польщею

Заява мера Львова викликала бурхливу реакцію у польському інформаційному просторі. В одному з вечірніх ефірі на польському телебаченні Андрій Садовий навіть попросив вибачення у тих, кого його заява зачепила.

«Міському голові Львова Садовому раджу випити склянку води, перш ніж щось говорити, бо часто складається враження, що мер розмовляє мовою Бандери, якої не повинно бути в Україні. Не секрет, що цей міф національної свідомості серед багатьох українців все ще діє», – прокоментував слова Андрія Садового політик PSL Пйотр Зґожельскі в ефірі телеканалу Polsat.

Однак на цьому віце-спікер Сейму не зупинився і продовжив роздавати поради українським політикам. Зокрема, він застеріг заступника міністра економіки України, який «найкращим чином псує добрі відносини».

«Кожен порядний поляк повинен підтримати наших фермерів, наших годувальників у їхньому протесті, який має два вектори дії. По-перше, це протест проти неконтрольованого потоку продовольства з України. Скандально, що продукти харчування, які мають конкурентну ціну і невідомий хімічний склад, можуть бути допущені до Польщі», – сказав Пьотр Зґожельський, поклавши відповідальність за ситуацію, що склалася, на попередній уряд «Права і справедливості» [PiS].

Політик також заявив, що на зустрічі з чиновниками ЄС чинний міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрскі [Czesław Siekierski] буде наполягати, що потік зерна з України через польський кордон повинен бути заблокований. Ведучий запитав Зґоржельського, як він ставиться до того, що протестувальники викидають українське зерно на дорогу.

«Такі дії є результатом їхнього відчаю, я завжди буду на боці польських фермерів, на відміну від попереднього уряду. Я визнаю, що їх можна довести до відчаю, вони ведуть своє господарство як бізнес, а їм кажуть скорочувати посіви, вносити добрива», – намагався виправдатись Пьотр Зґожельський.

Детальніше про блокаду українського кордону і її організаторів читайте у матеріалі ZAXID.NET «Хто стоїть за блокадою кордону. Як антиукраїнські організації в Польщі розхитують польсько-українські відносини»

Нагадаємо, з листопада 2023 року польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи від своєї влади та влади Європейського союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, йшлось про дотації на добрива, компенсації акцизу на пальне, негайна виплата всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборона імпорту української продукції та інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку.