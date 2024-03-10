Хмельницький міськрайонний суд, який виніс вирок Олені Пудовій

Хмельницький міськрайонний суд визнав винною мешканку Хмельницького Олену Пудову у запереченні збройної агресії та підтримці Росії. Хмельничанці на 10 років заборонили обіймати пов'язані з організаційними та адміністративними функціями посади. У вироку йдеться, що жінка у соцмережах поширювала дописи на підтримку Росії та окупації.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачена неодноразово в «Одноклассниках» у 2022 році закликала підтримувати агресора та не визнавати суверенітет України. Також Олена Пудова просила молитись за окупантів, називала історичним рішенням «приєднання» Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини до Росії.

У суді мешканка Хмельницького повністю визнала свою провину та розкаялась. Олена Пудова уклала з прокурором договір про визнання винуватості. Суддя Інна Порозова визнала жінку винною у колабораціонізмі (ч. 1 ст. 111-1 ККУ) й на 10 років позбавила її права обіймати посади, які пов'язані з організаційними та адміністративними функціями. Вирок можна оскаржити в Хмельницькому апеляційному суді.