В Україні стартувала програма «Зимової підтримки»

У суботу, 15 листопада, в Україні стартувала програма «Зимової підтримки», яку раніше анонсував президент. У перший день роботи програми українці оформили понад мільйон заявок. Про це повідомили Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Протягом перших двох годин роботи нової програми для підтримки українців, за словами Володимира Зеленського, надійшло пів мільйона заявок для отримання 1 тис. грн. Зокрема, 106 тис. заявок були оформлення для державної виплати на дітей. Вже о 16:00 Юлія Свириденко повідомила, що кількість заявок зросла до мільйона.

«На 1000 гривень на кожного українця, який потребує підтримки: дорослі та діти, і на сімʼю це відчутно. Кошти можна буде витратити – і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня – на оплату “комуналки”, ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію», – повідомив Володимир Зеленський.

Щоб отримати фінансову допомогу, необхідно оформити заявку до 24 грудня через електронний сервіс державних послуг «Дія» або «Укрпошту». Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки. Уряд передбачив на виплати у межах програми понад 14 млрд грн. Однак Володимир Зеленський запевнив, що у разі необхідності, держава забезпечить додаткове фінансування.

Нагадаємо, 1 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд готує комплексну програму зимової підтримки для українців. У межах програми українці зможуть отримати від 1 тис. грн до 6500 грн. Також планується реалізації програми «УЗ-3000», яка передбачає безплатні поїздки потягом.

ZAXID.NET детально розповідав про виплати, які зможуть отримати українці в межах програми «Зимової підтримки». Подробиці можна прочитати за посиланням.