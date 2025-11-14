Виплату 1000 грн може отримати кожен українець

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виплату одноразової допомоги у розмірі 1000 грн для кожного українця в межах програми «Зимова підтримка», йдеться у постанові уряду 13 листопада. Для фінансування цієї ініціативи уряд скоротив видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей.

«Зимову підтримку» отримають близько 11 мільйонів українців, а видатки на програму складуть 11 млрд грн. Виплата здійснюватиметься через програму «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини», на яку перерозподілили кошти з інших соціальних програм:

видатки на програму «Соціальний захист дітей та сім’ї» скоротили на 3,042 млрд грн;

на «Підтримку малозабезпечених сімей» – на 1,483 млрд грн.

Водночас фінансування програми «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини» збільшили на 4,526 млрд грн.

Як пише «Економічна правда», у Міністерстві фінансів визнали, що реалізація програми призведе до втрати цільовості використання бюджетних коштів, оскільки допомога надається всім громадянам, а не лише тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Попри це, відомство погодило постанову із зауваженнями. У Мінсоцполітики повідомили, що перерозподілили «зекономлені кошти та обʼєднало їх в єдину програму».

«Така виплата доповнює наявні соціальні програми, але аж ніяк не замінює їх. Таке рішення дозволить охопити підтримкою ще більше громадян — понад 11 мільйонів — і забезпечити виплати всім заявникам до кінця 2025 року. Одноразова допомога в розмірі 1 000 гривень буде доступна усім громадянам України, незалежно від віку – як дорослим, так і дітям. Серед них – родини, яким необхідна соціальна підтримка саме зараз, на початку зими. Насамперед йдеться про сімей з дітьми різних категорій, одиноких пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб», – йдеться в повідомленні уряду.

Як отримати виплату

Для отримання «тисячі Зеленського» українці можуть подати заявку на порталі «Дія» або звернутися у відділення «Укрпошти». Кошти надійдуть на спеціальну «Дія.Картку» або на поштові виплати. Прийом заявок триватиме з 15 листопада до 24 грудня 2025 року, а використати кошти необхідно до 30 червня 2026 року.

Українці зможуть витратити допомогу на благодійну підтримку ЗСУ та відновлення країни або на оплату товарів і послуг українського виробництва, включно з комунальними платежами, продуктами, ліками, книгами, поштовими послугами та організацією благодійної діяльності.