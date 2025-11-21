Виплату 6500 грн можуть отримати вразливі верстви населення

З п’ятниці, 21 листопада, в Україні почався прийом заявок на виплату 6 500 гривень у рамках програми «Зимова підтримка». Допомогу отримають українці, які опинилися у складних життєвих обставинах або найбільше постраждали через війну, повідомила прем’єр- міністерка Юлія Свириденко.

Хто може подати заявку

Право на виплату мають:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, а також вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

діти з числа ВПО, які отримують допомогу на проживання;

діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Як оформити допомогу

Отримати кошти можна онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду України.

Онлайн через «Дію»:

Увійти у застосунок; Обрати розділ «Сервіси» – «Зимова підтримка» – «Зимові 6 500 грн»; Підтвердити реквізити «Дія.Картки» для зарахування коштів.

Офлайн:

Прийти у найближче відділення Пенсійного фонду; Мати при собі «Дія.Картку» або іншу картку зі спеціальним рахунком; Працівники допоможуть оформити заяву.

Коли надійдуть кошти і як їх можна витратити

Виплату здійснює Пенсійний фонд України. Гроші надійдуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на «Дія.Картку».

Отримані 6 500 грн можна витратити впродовж 180 днів після зарахування на:

теплий одяг і взуття;

лікарські засоби;

вітаміни.

Нагадаємо, що подати заяву на «Зимову підтримку» можна до 17 грудня 2025 року. Стартувала програма «Зимова підтримка» 15 листопада. Ініціатива передбачає одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 грн для усіх українців, які перебувають на території країни. Виплату можуть отримати не лише дорослі, а і діти.

Для фінансування цієї ініціативи уряд скоротив видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей. Передбачають, що грошу у межах «Зимової підтримки» отримають близько 11 мільйонів людей, видатки на програму складуть 11 млрд грн.