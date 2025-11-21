Старт «Зимової підтримки»: як українці можуть оформити 6 500 грн онлайн і офлайн
Гроші можна отримати через «Дію» або у відділенні Пенсійного фонду
З п’ятниці, 21 листопада, в Україні почався прийом заявок на виплату 6 500 гривень у рамках програми «Зимова підтримка». Допомогу отримають українці, які опинилися у складних життєвих обставинах або найбільше постраждали через війну, повідомила прем’єр- міністерка Юлія Свириденко.
Хто може подати заявку
Право на виплату мають:
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю, а також вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
- люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- діти з числа ВПО, які отримують допомогу на проживання;
- діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
- одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
Як оформити допомогу
Отримати кошти можна онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду України.
Онлайн через «Дію»:
- Увійти у застосунок;
- Обрати розділ «Сервіси» – «Зимова підтримка» – «Зимові 6 500 грн»;
- Підтвердити реквізити «Дія.Картки» для зарахування коштів.
Офлайн:
- Прийти у найближче відділення Пенсійного фонду;
- Мати при собі «Дія.Картку» або іншу картку зі спеціальним рахунком;
- Працівники допоможуть оформити заяву.
Коли надійдуть кошти і як їх можна витратити
Виплату здійснює Пенсійний фонд України. Гроші надійдуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на «Дія.Картку».
Отримані 6 500 грн можна витратити впродовж 180 днів після зарахування на:
- теплий одяг і взуття;
- лікарські засоби;
- вітаміни.
Нагадаємо, що подати заяву на «Зимову підтримку» можна до 17 грудня 2025 року. Стартувала програма «Зимова підтримка» 15 листопада. Ініціатива передбачає одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 грн для усіх українців, які перебувають на території країни. Виплату можуть отримати не лише дорослі, а і діти.
Для фінансування цієї ініціативи уряд скоротив видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей. Передбачають, що грошу у межах «Зимової підтримки» отримають близько 11 мільйонів людей, видатки на програму складуть 11 млрд грн.