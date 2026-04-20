Уряд знижує податкове навантаження на фермерів

Уряд оновив методику нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель, щоб зробити її більш точною та адаптованою до реальних умов роботи аграріїв, зокрема, у прифронтових регіонах. Про це 20 квітня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зміни передбачають урахування сучасних кліматичних факторів, а також наслідків руйнування Каховська ГЕС. Найбільше нововведення вплинуть на південні області: Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Одеську.

Що зміниться?

Відтепер при оцінці землі братимуть до уваги фактичний рівень вологозабезпечення на основі гідрометеорологічних даних, а також втрату систем зрошення. Це має дозволити точніше визначати реальну продуктивність ділянок і, відповідно, їхню вартість.

За словами Свириденко, оновлена методика допоможе сформувати більш об’єктивну оцінку землі, від якої залежить податкове навантаження та економічні умови для агробізнесу.

Окрім цього, змінюється доступ до інформації, зокрема, власники та орендарі зможуть отримувати витяги з урахуванням конкретної дати, а самі документи міститимуть більше деталей щодо характеристик ділянки та розрахунків її вартості.

Ринок сільськогосподарських земель в Україні продовжує розвиватися. Як пише Forbes Ukraine, з моменту відкриття у липні 2021 року укладено понад 334 тис. угод на більш ніж 1 млн гектарів. За цей час середня ціна гектара зросла майже вдвічі – до понад 64 тис. грн – близько 1500 доларів.

Найактивніше землю купували у Сумській, Полтавській та Вінницькій областях, тоді як найменше угод зафіксували у Волинській, Рівненській і Запорізькій.

У 2025 році було відчужено понад 115 тисяч ділянок площею більш як 340 тисяч гектарів. У 2026-му його динаміка, за прогнозами уряду, залежатиме від безпекової ситуації, регіональних особливостей та інвестиційної привабливості.