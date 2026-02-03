«Зимову підтримку» українці витратили на оплату комуналки, купівлю ліків та продуктів

Понад 18 млн українців скористалися «Зимовою підтримкою», у рамках програми використали понад 12 млрд грн. Про це у понеділок, 2 лютого, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

У межах виплат громадяни вже використали понад 12 млрд грн, переважну частину допомоги українці спрямували на оплату житлово-комунальних послуг – 79,8%, ще 6,2% витратили на придбання ліків, а 5,5% – на покупки продуктів у супермаркетах.

Водночас триває реалізація програми виплат 6 500 грн для вразливих категорій населення. Станом на 2 лютого фінансову допомогу отримали понад 374 тис. українців, перерахування допомоги продовжується. Загалом заявки на участь у цій програмі подали 406 тис. українців. За даними уряду, понад 64% отриманих грошей українці витратили на придбання одягу для всієї родини. Серед інших основних напрямів – ліки та аптечні товари, на які припадає близько 12% витрат.

Окрім фінансової допомоги, українці активно користуються державною ініціативою «3000 км Україною». У її межах уже оформлено понад 180 тис. залізничних квитків, а загальна протяжність поїздок сягнула майже 80 млн км. Від початку запуску програми в застосунку «Укрзалізниці» зареєструвалися близько 580 тис. користувачів.

У 2025 році уряд знову запустив програму «Зимова підтримка», щоб допомогти українцям пережити холодний сезон і підтримати сімейний бюджет. Заяву на допомогу можна було оформити з 15 листопада до 15 грудня. А витратити їх можна впродовж 180 днів на оплату комунальних послуг, ліки, одяг, взуття чи на благодійність для ЗСУ.